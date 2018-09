1 – 4 agosto 2019: Masterclass di Alto perfezionamento in Flauto con il Maestro Francesco Loi

Da giovedì 1 a domenica 4 agosto 2019 Palazzo Pesce ospiterà la Masterclass di Alto perfezionamento in Flauto con il Maestro Francesco Loi.

Quattro giorni di lezione durante i quali saranno affrontati e sviscerati gli aspetti tecnici e interpretativi dei brani proposti dai partecipanti e tratti dal repertorio solistico e orchestrale, insieme a Francesco Loi, Primo flauto del Teatro Carlo Felice di Genova e docente al Master annuale di Flauto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.



Dopo il diploma con il massimo dei voti al Conservatorio di Cagliari e il perfezionamento a Imola con Massimo Mercelli e al Conservatorio superiore di Ginevra con Maxence Larrieu, entra a far parte dell’Orchestra Giovanile Italiana, approfondendo la disciplina orchestrale sotto la guida di direttori del calibro di Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli e Carlo Maria Giulini, e diventando poi primo Flauto del Teatro Carlo Felice di Genova e successivamente invitato a ricoprire lo stesso ruolo anche nell’orchestra sinfonica nazionale di Santa Cecilia e al Teatro Alla Scala di Milano. Una opportunità preziosa ed esclusiva in Puglia, immersi nella quiete delle stanze di Palazzo Pesce, per confrontarsi con un musicista e un didatta, la cui attività lo ha portato a suonare con importanti orchestre come Deutchekammervirtuosen, Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova e Orpheus chamber Orchestra di New York, a essere ospite in importanti festival internazionali come Ravenna Festival, Amici Della Musica di Firenze, Festival di Erl in Austria, Galway Flute Festival (su invito di Lady Jeanny e Sir James Galway) e Falaut festival (festival quest’ultimo che vede tra i suoi ospiti i più importanti flautisti a livello mondiale), e a insegnare all’Università Senzoku di Tokio, alle Masterclass del Flute Festival nella Valle di Gonjiam a Seoul, e alla Musikhochschule fur Musik di Stoccarda.



Domenica 4 agosto alle ore 20.30, a conclusione della Masterclass, ci sarà il concerto finale con la consegna degli attestati di partecipazione rilasciato dall’Atelier delle Arti.



1 – 4 agosto 2019 | Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e bando: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it