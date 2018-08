1 dicembre 2018: Tre volti del Romanticismo - Paolo Scafarella Piano Recital

Sabato 1 dicembre 2018 alle ore 20.30 Palazzo Pesce racconta i “Tre volti del Romanticismo” insieme al pianista Paolo Scafarella.

Un concerto in Puglia in cui risuoneranno le note eterne di Robert Schumann, Frédéric Chopin e Sergei Rachmaninov: tre compositori che rappresentano, ciascuno con la propria personalità unica, tre facce distinte della poetica musicale romantica. Il Carnevale di Vienna parlerà al pubblico del perenne bilico fra quiete e agitazione di Schumann, la vita funestata dalla malattia mentale; il Terzo scherzo di Chopin svelerà l’aspetto ironico e sardonico del compositore polacco, re delle melodie al pianoforte, che lo dedicò al suo allievo prediletto; il quarto e il quinto dei Six moments musicaux e il sesto degli Études-tableaux concluderanno il programma con quell’impetuosità post-romantica che è tratto distintivo del russo Rachmaninov. Invitato speciale all’interno del programma sarà Mozart con le Sei Variazioni su Salve tu domine dagli Astrologi immaginari di Paisiello, brano che lo stesso Mozart eseguiva come intermezzo nei suoi concerti. Una scelta che svela la ricerca raffinata di Paolo Scafarella, pianista alunno del maestro Cinzia Falco presso il Conservatorio di Bari, che vanta già numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali oltre che prestigiose collaborazioni in festival e rassegne in tutta Italia. Guida all’ascolto a cura di Andrea Siano.



Ticket: 10 euro



sabato 1 dicembre 2018 h 20.30| Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it