100 ore di corsi online completi e gratuiti per la tua Crescita personale

Tanti corsi gratuiti dei migliori autori e trainer internazionali da guardare comodamente a casa

La casa editrice My Life mette a disposizione Gratis, in un momento in cui la Crescita Personale può essere di sostegno e ispirazione per le persone, tante proposte di Corsi Online dei migliori autori e trainer nazionali e internazionali come Louise Hay, Brian Weiss, Eckhart Tolle, Joe Dispenza, Gregg Braden, Roy Martina e tanti altri



Louise Hay è considerata la fondatrice del pensiero positivo, ha venduto milioni di libri nel mondo aiutando tante persone a migliorare la propria autostima e in genere il rapporto con noi stessi. “Ama te Stesso” dice l'autrice, poiché amare noi stessi è il primo passo per ottenere Amore, Salute, Benessere.

In questo momento le affermazioni positive che Louise Hay ci insegna a ripetere a noi stessi quotidianamente possono supportarci e aiutarci ad avere fiducia nella vita. Su My Life Tv trovi tante proposte dell'autrice.



Eckhart Tolle è un maestro spirituale di fama internazionale, il suo libro best seller “Il Potere di Adesso” è un'opera senza tempo che ci insegna a liberarci dalle catene della mente e caricarci di energia positiva per vivere pienamente il presente.

A disposizione gratuitamente un corso online con altri due grandi della formazione Wayne Dyer e Deepak Chopra.



Il Dr. Roy Martina, medico olistico con 30 anni di esperienza, fondatore del metodo dell'Equilibrio Emozionale, ci conduce con Joy Martina in un viaggio di consapevolezza per realizzare gli obiettivi desiderati.



I contenuti gratuiti messi a disposizione dalla casa editrice My Life vogliono essere un contributo e una risorsa per le persone per avere cura di sé e proprio futuro.

La casa editrice afferma:

“Fa bene fare del bene ;-)

Non cambieremo il mondo, ma forse possiamo donare una piccola speranza per il futuro.”



My Life è l'editore di Corsi Online, Corsi Live e Libri

dei principali autori di Crescita Personale.

Da oltre 12 anni organizza e ha portato in Italia per la prima volta i corsi dei più importanti autori.



