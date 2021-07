11 luglio 2021. 90 anni fa nasceva Tullio Regge

Domenica 11 luglio Tullio Regge avrebbe compiuto 90 anni.

Fisico torinese, fu uno tra gli studiosi italiani di fama internazionale più brillanti della seconda metà del Novecento. Un uomo dall’intelletto versatile e quasi leonardesco: fondamentali i suoi contributi nello studio della meccanica quantistica e sulla relatività, fu professore emerito all’Università di Torino prima e al Politecnico di Torino poi.

Pioniere della scienza “per tutti” in un contesto accademico italiano che ancora guardava con diffidenza agli scienziati capaci di parlare al grande pubblico, fu tra i primi ad uscire dalle aule universitarie e raggiungere il pubblico “non scientifico” tramite numerosi redazionali pubblicati sui quotidiani italiani più importanti.

Fondatore dell’Isi, Istituto Internazionale per l’Interscambio Scientifico e tra i fondatori del CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, l’organizzazione fondata da Piero Angela dove fungeva da garante scientifico per smascherare falsi UFO e sedicenti fenomeni paranormali. Sempre insieme a Piero Angela è stato fra i Soci Fondatori dell’Associazione CentroScienza Onlus e di GiovedìScienza di cui ne fu Presidente del Comitato Scientifico dal 1986 al 2014.

Non solo scienziato ma anche appassionato di arte e design ed eletto al Parlamento Europeo nel 1989. Ma soprattutto impegnato in cause sociali come la tutela delle persone portatrici di handicap.

A lui è dedicato l'asteroide 3778 Regge ma per il grande pubblico Tullio Regge rimarrà colui che ha cambiato la divulgazione scientifica in Italia.

A quasi un secolo dalla sua nascita, si può affermare senza timore di essere smentiti che Tullio Regge abbia dato vita alla divulgazione scientifica come la intendiamo oggi: chiara, diretta e alla portata di tutti.

Per festeggiare il compleanno virtuale di Tullio Regge divulgatore, CentroScienza Onlus organizza domenica 5 settembre al Mausoleo della Bela Rosin a Torino una giornata di scienza, musica e laboratori dedicata al suo grande pubblico.



L’evento rientra nel calendario delle Settimane della Scienza - ideate e organizzate dall’Associazione CentroScienza Onlus, con in sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, il contributo della Regione Piemonte - e realizzato nell'ambito del progetto "Talenti per la Scuola” della Fondazione CRT.