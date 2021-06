120 anni di bellezza: il Cristallo Resort & Spa riapre per la stagione estiva celebrando le donne

Collezioni di abiti ed accessori, gioielli, borse, oggetti di design: così le artigiane del Made in Italy conquistano lo storico hotel ampezzano. Il 2 luglio inaugura su invito un’originale mostra di creazioni “al femminile” ispirate alla celebrazione del 120° anniversario del 5 stelle. Ogni opera è un pezzo unico, l’emblema dello stile e della tradizione manifatturiera italiani, oltre che un ricordo inimitabile da portarsi a casa. A precedere il taglio del nastro e il brindisi, l’incontro Aspettando il W20: empowerment e leadership al femminile: il cambiamento che vogliamo con Elena Appiani, direttrice internazionale Lions Clubs International e membro della Fondazione Bellisario; Mariolina Coppola presidente Soroptimist International Italia; Antonella Giachetti presidente Aidda Associazione Donne Dirigenti di Impresa; Elisabetta Illy, founder of Picture of Change, Unido Goodwill Ambassador; Stefania Lazzaroni direttore generale di Fondazione Altagamma; Sandra Miotto, consigliera regionale di parità del Veneto; Valentina Noce, Venous-lymphatic World International Network Foundation gender equality & human rights committee chair; Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell'Istat, Chair W20 (Women20)

Il Cristallo, a Luxury Collection Resort and Spa, Cortina d’Ampezzo festeggia 120 anni di vita ospitando le eccellenze dell’artigianato e del design Made in Italy. L’hotel che nella sua storia ha accolto vere icone della bellezza, come Brigitte Bardot e Claudia Cardinale, apre le porte alle donne che quella stessa eleganza e femminilità sanno tradurla in pezzi unici.



Dal 2 luglio al 31 dicembre 2021, le vetrine dell’hotel si faranno teche per ospitare la mostra FEMMINILE PLURALE oltre 30 pezzi unici di artigiane e designer. I riflettori si accendono sul frutto dell’ingegno, della passione e dell’abilità di donne che si sono lasciate ispirare da tutto ciò che rappresenta l’hotel: le Dolomiti e Cortina nella loro essenza. Una mostra phygital che vivrà anche sui canali social del Cristallo Resort & Spa (su FB @Cristalloresortcortina e IG @cristallohotelcortina) e su The Dressing Screen:(thedressingscreen.com) il primo e-commerce di moda dedicato alle eccellenze del made in Italy, che propone online il meglio della cultura e dell’artigianalità italiana.



C’è chi si è ispirato alle linee isometriche delle Dolomiti, chi ha disegnato collezioni degne di un set cinematografico, chi ha immaginato scarpe personalizzate e chi ha riportato in vita tradizioni manufatturiere preziose. Le artigiane e designer si sono ispirate alle atmosfere dell’hotel per creare gioielli unici, occhiali, borse e pochette di design, mountain wear, quadri, intarsi, set di table decor, lampade. In catalogo, decine di manufatti tailor made realizzati con tecniche differenti e materiali di ogni tipo: dalle pietre preziose al legno, la ceramica, l’acetato di cellulosa, perfino la plastica recuperata e restituita a nuova vita.



Il vero protagonista è sempre il talento delle donne: la capacità di esprimere sé stesse, con la propria personalità, e al tempo stesso dare voce a un sentimento universale: il desiderio di bellezza, armonia e qualità. La stessa visione, fatta di accoglienza e benessere, appartiene al Cristallo Resort & Spa.



Prima della vernice su invito delle ore 18.00, alle ore 16.30, il Cristallo ospiterà un incontro del Cortina tra le Righe il primo festival del giornalismo “con crediti” e della cultura in alta quota, un momento di approfondimento ampio e trasversale, iniziativa culturale di alto livello, capace di valorizzare il territorio ampezzano anche grazie al suo format: un "evento diffuso”, che dal centro cittadino si spinge fino alle vette. Focus dell’incontro sarà il tema donne e leadership con Elena Appiani, direttrice internazionale Lions Clubs International e membro della Fondazione Bellisario; Mariolina Coppola presidente Soroptimist International Italia; Antonella Giachetti presidente Aidda Associazione Donne Dirigenti di Impresa; Elisabetta Illy, founder of Picture of Change, Unido Goodwill Ambassador; Stefania Lazzaroni direttore generale di Fondazione Altagamma; Sandra Miotto, consigliera regionale di parità del Veneto; Valentina Noce, Venous-lymphatic World International Network Foundation gender equality & human rights committee chair; Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell'Istat, Chair W20 (Women20); modera Alberto Sinigaglia, presidente Ordine dei giornalisti del Piemonte.



Le artigiane/designer



Alessandra, Pamela e Valeria Arriga – Arriga Gioielli, Roma; Laura Balzelli, Vicenza; Sabrina Baraldi – Sabrina B Collection, Bologna; Michela Becherucci – MB Masion, Padova; Fulvia Cipriani – Beauty for Real, Bologna; Rosalia Conte, Barbara Pagliuca, Marika Maffei – Maffei, Solofra (AV); Valentina d’Andrea – Fantadesign, Lecce; Angelica de Paolis, Viterbo/Cortina d’Ampezzo (BL); Jessica Fiori, Pieve di Cadore (BL); Alessia Frescura, Elena Pin – Enrosadira Studio, Belluno; Anna Gallipoli, Francesca Zotti – Helleborum, Padova; Alba Gallizia – Algares, Milano; Laura Girotto, Treviso; Cristina Grazioli, Roma; Giuseppina Guida, Roma; Michela Klinz – Momonì, Treviso; Daniela Lai, Viterbo; Gyada Lanaro, Caracas/Cortina d’Ampezzo (BL); Elena Lodi, Varese; Serenella Lombardi, Padova/Cortina d’Ampezzo (BL); Chicco Margaroli – DZOYÉ, Aosta; Glenda Menia Cadore – M1G Occhiali, Danta di Cadore (BL); Simonetta Orlandi, Bologna/Cortina d’Ampezzo (BL); Viviana Reatti, Cortina d’Ampezzo (BL); Daniela Salvato – Preziosi Salvato, Vicenza; Laura Santi, Padova; Antonia Sautter – Il Ballo del Doge, Venezia/New York; Laura Stefani, Padova; Elisabetta Venturelli, Belluno; Laura Visentin, Bassano del Grappa (VI); Eliana Zande Giacomo de Zorzi, Auronzo di Cadore (BL).



Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa, Cortina d’Ampezzo

Dal 1901 Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa, Cortina d’Ampezzo è incastonato nello spettacolare scenario delle Dolomiti (sito UNESCO). L’iconico albergo si trova all’interno di un palazzo storico che ha ospitato le Olimpiadi Invernali del 1956 e accolto tantissimi ospiti celebri come Frank Sinatra e troupe cinematografiche. L’albergo, con doppia stagionalità, si trova in una delle destinazioni turistiche più ricercate in Italia, per gli impianti sciistici d’inverno, per le escursioni all’aria aperta in estate e per le esperienze gastronomiche di alto livello.

Con una maestosa vista che spazia dalla città di Cortina d’Ampezzo alle Dolomiti, le 74 camere dell’albergo, incluse 20 suite e 2 Presidential suite sono state restaurate rispettando il carattere tradizionale degli arredi.



Gli ospiti possono gustare diverse specialità gastronomiche nei 3 ristoranti dell’albergo guidati dallo Chef Marco Pinelli. La Cristallo ULTIMATE SPA di 1600 metri quadrati, per i trattamenti di Transvital Swiss Beauty Center, utilizza esclusivamente materie prime locali e include uno spazioso FitWell Club. Nel giugno 2017, il resort è entrato a far parte del brand The Luxury Collection, che raccoglie i migliori hotel di lusso nel mondo. Come nuovo affiliato e come primo mountain resort del marchio al mondo, Cristallo continua a offrire ai propri ospiti un’atmosfera elegante dal gusto classico, combinandola a dotazioni tecnologiche all’avanguardia, per un soggiorno improntato al lusso contemporaneo. www.cristallo.it



The Luxury Collection® parte di Marriott International, Inc , riunisce una selezione di hotel e resort che offrono esperienze uniche ed autentiche che evocano tesori e memorie durature. The Luxury Collection offre all’esploratore globale accesso alle destinazioni più affascinanti del mondo. Ogni hotel e resort è un esempio unico e prezioso della destinazione in cui si trova, un vero e proprio accesso alle tradizioni e al fascino del luogo. Creato nel 1906 sotto il brand CIGA come collezione delle più celebri e simboliche proprietà d’Europa, oggi il marchio The Luxury Collection raccoglie oltre 120 hotel e resort fra i più famosi del mondo, in più di 35 paesi e nelle città e destinazioni più spettacolari. Tutti gli alberghi The Luxury Collection, alcuni dei quali testimoni di tradizioni centenarie, sono riconosciuti a livello internazionale per essere fra i più affascinanti del mondo.

