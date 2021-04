14-16 aprile 2021 Rethink! Service Design Stories - Il primo festival italiano dedicato al Service Design in formato digitale su Clubhouse

New European Bauhaus, Circular Economy e Post Pandemia. Quali sono i nuovi scenari di servizio e come il design può dare una reale risposta alle esigenze post COVID-19? Ne parleremo durante RETHINK! Service Design Stories, il primo festival italiano dedicato al Service Design in formato digitale su Clubhouse.

Rethink! Service Design Stories, il primo festival italiano dedicato al service design e all’innovazione, torna con una nuova edizione tutta digitale e a portata di mano, su Clubhouse dal 14 al 16 aprile.

Per tre giorni consecutivi, il social più amato da chi in fase di pandemia vuole continuare a tenersi aggiornato su tematiche attuali ospiterà esperti, imprese e istituzioni per costruire un'arena pubblica in cui incontrarsi, discutere e creare nuove idee e reti.



"Talkin' Bout A Revolution" è il titolo della quinta edizione del festival che affronterà i temi del New European Bauhaus, Circular Economy e Circular Cities, in una tavola rotonda virtuale volta a esplorare i nuovi scenari di servizio nella transizione urbana sostenibile, accessibile, inclusiva e possibile.

La città - nelle sue varie stratificazioni - gioca un ruolo cruciale per l’innovazione. Le città sono terreno fertile per il cambiamento e la sperimentazione, e sono al tempo stesso un territorio progettuale controverso. Cosa significa una città a misura di cittadino? Negli ultimi anni i concetti di smart cities, città resilienti, circular cities sono stati descritti come modelli urbani in cui la qualità della vita e la qualità degli ambienti antropizzati e naturali si possano integrare ad uno sviluppo tecnologico, per lasciare alle generazioni future un mondo “migliore”.

In questa prospettiva, i progettisti di servizi sono chiamati ad affrontare sfide tecnologiche, economiche, sociali, e culturali. Come affrontare insieme il cambiamento?



Service Design Stories

È possibile consultare il programma completo sul sito ufficiale di Rethink! – www.rethinkfestival.it

Rethink! è promosso da POLI.design - Politecnico di Milano e dalla sua Service Innovation Academy. Il festival ha il sostegno del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano



Programma

MODERA

Aldo Pecora, Giornalista, Direttore Italia2030.it

Raffaela Scognamiglio, Co-Founder e Coordinatrice Rethink!



MERCOLEDÌ 14 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse

New European Bauhaus. Come nasce la nuova idea di Europa creativa Una conversazione con:

Marco Sammicheli, Design Curator, Triennale di Milano

Clementina Rizzi, Responsabile Comunicazione e PR Palazzo Grassi Stefano Maffei, Professore Ordinario, Politecnico di Milano

Lorenzo Imbesi, Sapienza Design Research Director



GIOVEDÌ 15 APRILE, 12:00 – 13:30 CEST su Clubhouse

La circolarità ai tempi del Recovery Fund

Una conversazione con:

Piero Pelizzaro, Chief Resilient Officer, Comune di Milano

Marco Pietrosante, Designer, Commissione di Selezione ADI Design Index Alkid Ramabanaj, Senior Manager, Bain & Company



VENERDÌ 16 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse

Immaginare la Post-Pandemia. Nuovi scenari della transizione e modelli di servizio sostenibili, inclusivi e possibili

Una conversazione con:

Davide Agazzi, Project Manager, Brindisi Smart Lab

Matteo Brambilla, Project Manager cheFare

Rossana Torri, Project Manager, Direzione Economia Urbana e Lavoro, Comune di Milano Ivana Pais, Professoressa Associata, Università Cattolica del Sacro Cuore



POLI.design

Società consortile a responsabilità limitata

Campus Bovisa

Via Don Giovanni Verità 25, 20158—Milano

T. +39 02 2399 7206

info@polidesign.net www.polidesign.net