15 - 17 dicembre 2019: Masterclass

Da domenica 15 a martedì 17 dicembre 2019, Palazzo Pesce sarà la cornice in cui si terrà il corso rivolto ai cantanti lirici tenuto da Eleonora Pacetti.

Un’opportunità unica in Puglia per analizzare, in ogni aspetto, gli strumenti più importanti per ottenere lavoro e farsi conoscere come artista: le audizioni e i concorsi.

Le audizioni sono infatti il principale strumento per costruire e avanzare nella propria carriera. Pochissimi, tuttavia, si preparano specificatamente per affrontarle con il giusto bagaglio di conoscenza e consapevolezza.



Eleonora Pacetti, responsabile Young Artist Program del Teatro dell’Opera Roma, precedentemente Casting Manager presso la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, delineerà un percorso formativo ad hoc, al termine del quale i partecipanti saranno in possesso di tutti gli strumenti necessari.



La prima giornata di lavoro risponderà alle domande fondamentali relative alla scelta del repertorio più adatto alla propria vocalità e alle esigenze del mercato, alla valorizzazione dei propri caratteri distintivi come artista, ma anche alla gestione dello stress emotivo e del proprio corpo – sguardo, movimenti scenici e postura – durante la prova. Scopo di questa prima fase sarà anche individuare i concorsi giusti, imparare a redigere con efficacia la propria biografia e a presentarsi alla commissione, cercando di cogliere secondo quali criteri essa giudica.



I giorni del corso saranno dedicati al lavoro di approfondimento musicale del repertorio da audizione attingendo all’esperienza di Eleonora Pacetti, diploma di Pianoforte con lode al Conservatorio di Bologna, studi di Canto lirico alla Scuola musicale di Fiesole e al Mozarteum di Salisburgo e dal 2007 coach per cantanti lirici in prestigiosi teatri d’opera di tutto il mondo.



15 - 17 dicembre 2019 | Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it