15 gennaio 2022: Deixa eu diser [Unconventional bossa]

Sabato 15 gennaio 2022 alle ore 20.00 (I set), 21.30 (II set) Palazzo Pesce apre le sue porte a “Deixa eu Dizer” insieme ad Anna Maria Sanna alla voce e midi controller e Paolo Magno alla chitarra e midi controller.

Un concerto in Puglia che nasce dalla passione per la musica brasiliana e per la continua ricerca di sonorità moderne: un programma che oltre a noti brani di autori cariochi presenta anche alcuni inediti, in un continuo intreccio delle melodie e dei ritmi suadenti tipici brasiliani con la contemporaneità dei suoni elettronici ben dosati. Tutto affidato alla sensibilità e all’arte della cantautrice Anna Maria Sanna, studi di canto lirico, leggero e jazz con Paola Arnesano, voce di numerose band, come Clan Dei Ree, una formazione poliedrica che la porta a partire per NY e studiare con Gretchen Parlato e una carriera che la vede collaborare con musicisti pugliesi come Mirko Signorile, Camillo Pace e Gianni Quadrelli, e del chitarrista Paolo Magno, studi musicali a Il Pentagramma con Guido Di Leone, perfezionamento jazzistico con Davide Santorsola e Franco Cerri, e una attività artistica che vanta una ricca discografia e la condivisione del palco con artisti del calibro di Michele Di Monte, Paola Arnesano e Laurent Felipe.



Un appuntamento imperdibile per rivivere in chiave moderna e appassionata i colori e i suoni del Sudamerica.