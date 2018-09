16 febbraio 2019: Line-Up [musica d’autore italiana] a Palazzo Pesce, Mola di Bari

Sabato 16 febbraio 2019 alle ore 20.30 Palazzo Pesce ripercorre la storia musicale italiana con i Macramé e il loro “Line-Up”.

Un concerto a Mola di Bari in cui il pubblico sarà condotto attraverso trame musicali e personali, annodate e narrate dai brani più belli della musica d’autore italiana, da Ivano Fossati a Vinicio Capossela fino a Fabrizio De André e Luigi Tenco, negli arrangiamenti originali del trio tutto made in Puglia.



I Macramé nascono nel 2016 dall’incontro delle diverse sensibilità artistiche della voce di Dario Di Stefano, timbro avvolgente e una carriera fatta delle note dei grandi autori come Francesco De Gregori, Paolo Conte e Francesco Guccini, della chitarra acustica e classica di Francesco Corallo, cresciuto a pane, castagne e Lucio Battisti e fondatore, insieme all’amico Dario, della Tribute band di Fabrizio De André I Maltesi, e del pianoforte e della fisarmonica di Pierpaolo Mingolla, musicista alla continua sperimentazione di stili diversi, diviso fra l’amore per le sette note e quello per i versi in rima, con all’attivo il libro di poesie La penna è la mia voce e numerosi premi letterari nazionali e internazionali.



Con i suoi brevi intermezzi declamati e le sue citazioni musicali, “Line-Up” racconterà storie di canzoni unite e intrecciate in una storia più grande che parla di amore, emigrazione e della fatica titanica di mantenere intatti i propri sogni di fronte allo scorrere del mondo e del tempo.



Ticket 10 euro



sabato 16 febbraio 2019 h 20.30| Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it