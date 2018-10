16 marzo 2019: “The music of the Beatles” [Jazz concert con Gaetano Partipilo e Jonathan Gee] a Palazzo Pesce, Mola di Bari

Sabato 16 marzo 2019 alle ore 20.30 Palazzo Pesce parla inglese con “The music of the Beatles” insieme a Gaetano Partipilo e Jonathan Gee.

Un concerto in Puglia nato dall’incontro tra due musicisti noti al pubblico degli appassionati di jazz di tutto il mondo. Il sax, alto e soprano, di Gaetano Partipilo, docente di Sassofono Jazz al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, per due volte classificato al secondo posto come “miglior nuovo talento nazionale” sulla rivista Musica Jazz, musicista eclettico che si è esibito nei cinque continenti con alcuni tra i musicisti più significativi del panorama contemporaneo jazzistico e non, e il cui ultimo album “Daylight”, prodotto dalla Tuk Music di Paolo Fresu, è stato presentato live a New York, rivisita il repertorio del gruppo di Liverpool in chiave jazz con la complicità del pianoforte e della voce di Jonathan Gee, uno dei pianisti di riferimento della scena jazz inglese, premiato come “miglior musicista jazz emergente” da una delle più autorevoli testate britanniche, The Guardian, e dotato di un tocco unico con cui esprime il suo stile personalissimo.



Una serata irripetibile per riascoltare i brani immortali dei Fab Four in una veste nuova e originale che accosta con armonia avanguardia e tradizione.



Ticket: 10 euro



Sabato 16 marzo 2019 h 20.30| Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it