18 dicembre 2021: Parole e note [Testi di Baricco, Saramago, Benni, Dante e Musiche di Piazzolla, Satie, Chopin]

Sabato 18 dicembre 2021 alle ore 20.00 (I set) e 21.30 (II set) nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce vanno in scena le “Parole e Note. Tutto quello che avremmo sempre voluto fare” con la voce recitante di Elisabetta Rubini e il pianoforte di Grazia Guglielmi.

Uno spettacolo in Puglia che nasce dall’incontro tra una voce e un pianoforte, dal desiderio di intrecciare il linguaggio della musica e la musica della parola. Un affascinante viaggio tra melodie e brani letterari in una prospettiva tutta al femminile: i testi di Baricco, Saramago, Eduardo, Nicolaj, Auden, Benni, Yeats, De Andrè, Dante, Shakespeare incontrano le musiche di Piazzolla, Peterson, Gershwin, Satie, Chopin, Morricone e alcune composizioni originali.



Alla voce recitante Elisabetta Rubini, attrice che calca le scene da più di trent’anni, interprete di donne forti come Donna Filumena in “Quei figuri di tanti anni fa” di Eduardo De Filippo e la regina Marie in “Il re muore” di Eugene Ionesco, e vincitrice di numerosi premi fra cui Premio miglior attrice protagonista Cirò Marina e Premio miglior attrice non protagonista Porto Recanati, si affianca il pianoforte di Grazia Guglielmi, pianista, arrangiatrice e compositrice, formazione classica al Conservatorio di Bari e perfezionamento al Siena Jazz e con maestri di chiara fama di tutto il mondo, specializzata nel metodo Estill EVT (VoiceCraft) e una carriera internazionale che l’ha vista esibirsi anche alla Casa del Tango a Buenos Aires.



Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)