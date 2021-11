19^ Corri Trieste, apertura iscrizioni

Dopo il successo della 5^ Corsa dei Castelli, ASD Promorun torna al lavoro per organizzare la 19^ Corri Trieste Si corre il 22 Maggio 2022 nello scenario del Porto Vecchio di Trieste

TRIESTE – Sono trascorsi pochi giorni dal successo della 5^ Corsa dei Castelli di Trieste, manifestazione che si è svolta in una straordinaria giornata di sole e che ha fatto registrare il record di partecipanti. Dietro le quinte di ASD Promorun la macchina organizzativa è già in fermento per la realizzazione della 19^ Corri Trieste, in programma il 22 maggio e alla quale mancano, dunque, 200 giorni.



CORRI TRIESTE – La 19^ edizione della Corri Trieste, frutto della collaborazione tra ASD Promorun, il Comune di Trieste e la Regione Friuli-Venezia Giulia, è una manifestazione inserita nel Calendario Nazionale FIDAL. Sulla scia di quanto avvenuto nell’ultima edizione, a causa della pandemia, il percorso è stato rivisitato trasformando i due giri da 5 km che partivano dalla splendida piazza Unità in direzione del Porto Vecchio in tre giri da 3.3 km circa che interessano il solo Porto Vecchio. Una formula che è piaciuta per la velocità del percorso sul quale, lo scorso maggio, si sono dati battaglia grandi nomi. Spicca tra questi quello della carabiniera azzurra Giovanna Epis che, in preparazione della maratona olimpica di Tokyo 2020, proprio alla Corri Trieste si è regalata un nuovo pb sui 10km, tagliando il traguardo in 33’00”. Un regalo anche per il pubblico e tutti gli atleti che hanno potuto incitare la campionessa nei diversi passaggi.



LE GARE – Si svolgerà su un percorso completamente chiuso al traffico e pianeggiante, la 19^ Corri Trieste. Partenza da Largo Città di Santos per attraversare il Porto Vecchio con passaggio sull'area antistante il Magazzino 26 e ritorno verso Largo Città di Santos da cui si iniziano il secondo e il terzo giro. Accanto alla 19^ Corri Trieste, con partenza differita di qualche minuto ma sullo stesso percorso, domenica 22 Maggio si svolgerà anche la Non Competitiva Ten. Un’occasione per sfidare gli amici ma anche per vivere una giornata di sport e benessere, o con la propria famiglia, in totale sicurezza e in un clima di festa.



IL PORTO VECCHIO - Costruito per volontà dell’Impero Austro-ungarico tra il 1868 e il 1887 a seguito di un concorso bandito dal Governo di Vienna nel 1863, il Porto Vecchio copre un’area di circa 617.000 mq che va dallo sbocco del Canale di Ponterosso all’abitato periferico di Barcola. Protetto da una diga foranea, conta 5 moli e 23 grandi edifici tra hangar, magazzini ed altre strutture oltre ad essere collegato con la vecchia ferrovia del 1857. Benché non operanti, tutte le strutture sono ancora visibili testimoniando la funzione commerciale ed imprenditoriale della Trieste dell’800 e del primo ‘900 e costituendo, così, una vera e propria memoria della città.



ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte sul sito. Prossimo cambio quota del 31 gennaio.