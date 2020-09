19 dicembre 2020: Varvara Nepomnyaschaya Piano Recital [Pianisti del XXI secolo] a Palazzo Pesce, Mola di Bari

Sabato 19 dicembre 2020 Palazzo Pesce ospita il recital pianistico di Varvara Nepomnyaschaya nell’ambito della rassegna “Pianisti del XXI secolo” in collaborazione con la Fondazione Paolo Grassi.

Un concerto in Puglia per ascoltare la “Sonata op. 27 n. 2” di Ludwig van Beethoven, nota con il nome di “Sonata al chiaro di luna” attribuitole dal critico tedesco Rellstab e pubblicata nel 1802 “per il clavicembalo o piano-forte”; “5 Pezzi” (Nocturne op. 10 n. 1, Berceuse op. 72 n. 2, Chant elegiaque op. 72 n. 14, Valse op. 40 n. 8 e Reverie interrompe op. 40 n. 12) di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, compositore russo tardo-romantico tra i più noti ed eseguiti, le cui composizioni fondono gli stilemi della musica tradizionale russa con la prassi classica; e la “Suite dal balletto ‘La bella addormentata’” di Tchaikovsky-Pletnev, in cui le magiche atmosfere fiabesche si sposano al virtuosismo più estremo e sagace.



Protagonista alla tastiera la pianista russa Varvara Nepomnyaschaya, studi al Conservatorio di Mosca e di Amburgo, una curiosità che la spinge a confrontarsi con repertori, solistici e d’insieme, che spaziano dalla musica antica a quella contemporanea, una attività concertistica che la porta a esibirsi con le più prestigiose orchestre del mondo, tra cui Wiener Kammerorchester, Tchaikovsky Symphony Orchestra, Bilbao Symphony e Santiago de Chile Philharmonic, sotto la bacchetta di direttori del calibro di Eliahu Inbal, David Zinman e Vladimir Fedoseyev, e prossimi impegni che prevedono il debutto alla Suntory Hall con la Tokyo Symphony Orchestra di Jonathan Nott, con la Haydn Orchestra di Bolzano di Michele Mariotti e un recital alla Liszt Academy di Budapest.



Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.



Ticket: 10 euro (intero) – 5 euro (ridotto)



Sabato 19 dicembre 2020 h 20.30

Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it