19 febbraio 2022: The Music of Kenny Wheeler [Omaggio a Kenny Wheeler]

Sabato 19 febbraio 2022 alle ore 20.00 (I set), 21.30 (II set) a Palazzo Pesce le luci si accendono sul Kenny Wheeler Duo, formato da Giuseppe Todisco alla tromba e Francesco Schepisi al pianoforte.

Un concerto in Puglia, in collaborazione con Agìmus, per ascoltare un progetto musicale nato fra le mura del Conservatorio di Bari quando, fra una lezione e l’altra, i due musicisti si incontravano per il gusto di suonare insieme standards e libere improvvisazioni. E i brani di Kenny Wheeler.

Il trombettista di origini canadesi era fonte di continua ispirazione e la sua musica portava a una inesauribile ricerca di suoni, bellezza e dialogo fra la tromba di Giuseppe Todisco, laurea di II livello in Tromba al Conservatorio di Bari, perfezionamento con Fabrizio Bosso, Michael Supnick e Stjepko Gut, e una carriera che lo vede esibirsi, in diverse formazioni, al Moncalieri Jazz Festival, all’Auditorium Flaiano di Pescara, a Palazzo Chigi, nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano e in molte altre sale, e a realizzare progetti discografici prestigiosi come “Soul hungers” di Alberto Parmegiani (A. MA Records), e il pianoforte di Francesco Schepisi, laurea di II livello con lode in Musica Jazz al Conservatorio di Bari sotto la guida di Nicola Marziliano, perfezionamento a La Spezia Jazz, Roma Summer Jazz e Siena Jazz, e una carriera concertistica che lo porta a girare l’Europa con il Contentempory Jazz Quartet, suonare all’Istituto Italiano di Cultura a Londra in occasione delle Olimpiadi della Cultura e frequentare in veste di ospite gli studi RAI di Saxa Rubra e di via Asiago, oltre che incidere diversi album con artisti del calibro di Roberto Ottaviano e Lisa Manosperti.



Una serata per intenditori che suggella l’ammirazione per un grande artista, Kenny Wheeler, e la passione per la sua musica.



Comunicato a cura di Stefania Gianfrancesco



Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)