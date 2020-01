2020: i trend per l'industria delle comunicazioni wireless secondo Cambium Networks

La connettività è sempre più un elemento chiave nella vita quotidiana e nasce quindi il bisogno di reti di accesso ad elevata capacità che permettano di restare perfettamente collegati da casa al luogo di lavoro senza soluzione di continuità

Di Atul Bhatnagar - President and CEO Cambium Networks



La maggior parte del mondo è ormai sempre più connessa, in ogni luogo e in ogni momento della giornata.



La domanda di throughput richiede una crescente capacità di rispondere alle esigenze non solo delle persone, ognuna delle quali dispone di più dispositivi, ma anche della crescente automazione nelle case e nelle aziende.



Nessuna specifica soluzione wireless è in grado di soddisfare la vasta gamma di applicazioni per l'accesso. Con LTE, 5G, LoRa, Wi-Fi e altri sistemi tra cui scegliere, gli operatori di rete sperimenteranno diverse soluzioni per determinare empiricamente qual è quella più adatta alla loro attività. Indipendentemente dalla tecnologia selezionata, ogni operatore vorrà comunque una soluzione affidabile, facile da implementare e gestire e con un basso Total Cost of Ownership (TCO).



Gigabit per la casa e il desktop - La tecnologia delle onde millimetriche e le tecnologie mesh all’interno di architetture 5G dimostreranno che gli ultimi 20 chilometri della rete di accesso possono essere coperti in modo affidabile con la tecnologia wireless, sia per i fornitori di servizi che per gli operatori di reti private aziendali.



Capacità proattiva nella rete - Per soddisfare la domanda gli operatori di rete dovranno essere in grado di aggiungere velocemente capacità supplementare a richiesta. Aziende e fornitori di servizi potranno sfruttare le informazioni di monitoraggio e gli algoritmi predittivi intelligenti per identificare i colli di bottiglia e intraprendere rapidamente le iniziative necessarie per massimizzare la disponibilità e la qualità del servizio.



Convergenza LAN / WAN - Le velocità di wireless LAN e WAN stanno raggiungendo un livello che elimina la necessità di cavi negli ultimi 15-20 chilometri. Il fixed wireless continuerà ad essere una valida alternativa alla banda larga fissa come primo caso di utilizzo per il 5G. Con un backbone in fibra, le comunicazioni wireless saranno la tecnologia preferita per la distribuzione e l'accesso.



Meno risorse per gestire la rete - Gli operatori di rete sfrutteranno soluzioni "plug and play" che possono essere implementate rapidamente senza la necessità di pianificazione, provisioning, installazione e risoluzione dei problemi, con un enorme risparmio di tempi. Questo approccio "Zero-IT" favorirà le reti con un elevato livello di gestione automatizzata, che sono quindi “a propulsione autonoma”.



Tecnologia di alta qualità ma a prezzi accessibili - Indipendentemente dalla tecnologia e dagli standard, gli operatori di rete sceglieranno le soluzioni in grado di offrire un'elevata soddisfazione assieme ad un TCO allineato alle esigenze del business plan. Le innovazioni negli algoritmi Massive MIMO e negli standard di settore, insieme alla disponibilità di componenti commerciali standard (off-the-shell), renderanno disponibili reti Gibibit wireless che offriranno grande efficienza per una varietà di applicazioni specifiche.



Cambium Networks continuerà a investire per sviluppare soluzioni di connettività wireless con un elevatissimo rapporto prestazioni/prezzo. I nostri team lavorano sempre a stretto contatto con i fornitori di servizi e gli operatori di rete aziendali con l’obbiettivo di soddisfare le loro esigenze in termini di provisioning automatizzato e monitoraggio end-to-end basato su cloud, per massimizzare la soddisfazione dell'utente finale con il minor TCO possibile.