2020: ricco medagliere per il gruppo Mondodelvino trainato dalla riconferma dell’Asti DOCG Acquesi Campione Mondiale delle bollicine aromatiche

Sono più di 30 i vini del gruppo vitivinicolo Mondodelvino che nel 2020 hanno ricevuto ottimi risultati non solo a livello italiano ma anche in 11 concorsi internazionali. Dalla Francia, passando per gli Stati Uniti, fino al Giappone, con ben 55 riconoscimenti è stata premiata l’eccellenza della produzione vitivinicola delle tenute del gruppo.

Il 2020 è stato un anno ricco di premi per le etichette di Mondodelvino, gruppo vitivinicolo che riunisce le cantine Poderi dal Nespoli, Cuvage, Ricossa e Barone Montalto. Dai vigneti piemontesi, passando a quelli forlivesi, fino a quelli siciliani, sono oltre 30 i vini che hanno conquistato ben 55 riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale.



Poderi dal Nespoli e Cuvage le cantine ad essersi maggiormente contraddistinte nelle valutazioni della critica. E il più alto riconoscimento è proprio per Cuvage che, dopo la vittoria nel 2019, conferma il suo Asti DOCG Acquesi, per il secondo anno consecutivo, Campione Mondiale degli spumanti aromatici al concorso Champagne&Sparkling Wine World Championship fondato da Tom Stevenson dove conquista anche tre medaglie d’oro con l’Asti DOCG Acquesi, l’Asti DOCG Acquesi (Magnum) e l’Asti DOCG “Millesimato 2014”. La guida ufficiale di Merano WineFestival, The WineHunter Award, ha assegnato ad agosto l’Award Rosso a Il Nespoli Romagna DOC Sangiovese Superiore 2016 e alle bollicine metodo classico Cuvage Nebbiolo d’Alba DOC Brut Rosè 2016 e Cuvage Alta Langa DOCG 2016; inoltre, l’Award Gold è andato al Poderi dal Nespoli Prugneto Romagna DOC Sangiovese Superiore 2018. Punteggi assegnati anche da Gardini Notes al bianco Poderi dal Nespoli Famoso Rubicone IGT 2019 che si guadagna un 92/100 e al rosé della cantina Cuvage di Acqui Terme, che con il Ricossa Acqui DOCG Sei Anime 2018 si aggiudica un punteggio di 91/100. Anche 5Stars Wines di Vinitaly premia il Cuvage Metodo Classico Alta Langa DOCG 2015 con il punteggio di 93/100 e il Poderi dal Nespoli Prugneto Romagna DOC Sangiovese Superiore 2018 con 91/100, e li inserisce nella guida internazionale 5StarWines – the Book. Altri otto premi arrivano dalla guida Vinibuoni d’Italia 2021: tre spumanti metodo classico (Cuvage Metodo Classico Nebbiolo d’Alba DOC Brut Rosé 2016, Cuvage Metodo Classico Alta Langa DOCG 2016 e Cuvage Metodo Classico Blanc de Blancs Brut), due bianchi (Poderi del Nespoli Pagadebit Romagna DOC 2019 e Poderi dal Nespoli Nespolino Romagna DOC Trebbiano Bio 2019) e tre rossi (Poderi dal Nespoli Il Nespoli Romagna DOC Sangiovese Superiore 2016, Poderi dal Nespoli Prugneto Romagna DOC Sangiovese Superiore 2018 e Poderi dal Nespoli Nespolino Romagna DOC Sangiovese) ottengono dalle 3 alle 4 stelle. Numerosi i riconoscimenti anche all’estero: in Gran Bretagna con il prestigioso Decanter Wine Awards particolarmente apprezzati sono stati i vini rossi con cinque premiati di cui tre per la cantina Ricossa, uno per Poderi dal Nespoli e uno per la cantina siciliana Barone Montalto, seguiti dai due spumanti di Cuvage e da un bianco e un rosé rispettivamente di Poderi dal Nespoli e di Ricossa. Nei concorsi francesi primeggiano le bollicine di Cuvage: a Muscats du Monde il Cuvage Metodo Classico Asti DOCG 2014 vince l’Award Gold, al concorso Elle à Table riconoscimenti per il Cuvage Rosato Piemonte DOC Brut Acquesi e il Cuvage Valle delle Rose Brachetto d’Acqui DOCG Acquesi 2019 e, infine, e a Féminalise per il Cuvage Asti DOCG Acquesi. I vini rossi di Mondodelvino ottengono inoltre notevoli risultati sia dalla critica giapponese, con la premiazione di tre etichette di Ricossa al Sakura – Japan Women’s Wine Award, sia oltreoceano; in Texas, infatti, premiati da Texsom International Wine Awards il Ricossa Barbera Piemonte DOC Appassimento 2018 e il Barone Montalto Ammasso Rosso Sicilia DOC 2017, mentre il Beverage Tasting Institute valuta con un punteggio di 90/100 il Ricossa Nizza DOCG Tenuta Cà dei Mandorli 2015.



Mondodelvino si afferma anche quest’anno grazie ai suoi vini di qualità, frutto di un lavoro sempre più accurato dal grappolo al calice e apprezzato sia in Italia che in ambito internazionale.