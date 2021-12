21 gennaio 2022: Le Eroine del Melodramma [Musiche di Verdi, Puccini, Cilea e Mascagni]

Venerdì 21 gennaio 2022 alle ore 20.30 Palazzo Pesce racconta i destini delle “Eroine del Melodramma” insieme al soprano Anna Maria Stella Pansini e alla pianista Giovanna Valente.

Un concerto in Puglia che ripercorre le vite, gli amori e le sofferenze di Aida, Margherita, Nedda, Adriana, Santuzza, Cio Cio San, Desdemona, Tosca: donne che hanno deciso il proprio destino fino alla fine, senza temere le estreme conseguenze. E che rivivono nella voce del soprano Anna Maria Stella Pansini, diploma in Canto e Pianoforte al Conservatorio Piccinni di Bari, Premio “Renata Tebaldi” e “Premio Re Manfredi” alla carriera, vincitrice in numerosi concorsi lirici internazionali, una carriera che la vede indossare i panni di Turandot, Gilda, Mimì, Tosca, Suor Angelica e tante altre, e impegnata in una intensa attività concertistica anche nel repertorio sacro e docente di Canto lirico al Liceo Musicale Casardi di Barletta, accompagnata da Giovanna Valente, pianista, organista e compositrice, studi al Conservatorio Piccinni di Bari con Michele Marvulli e una formazione a contatto con personalità del calibro di Lazar Bermann, Aldo Ciccolini, Noretta Conci Leech e Nino Rota, una carriera da solista e in formazione da camera in Italia, Austria, Jugoslavia, Romania, Ungheria, Polonia, Francia, Germania, Finlandia e America del Sud con un repertorio che spazia da Wolfgang Amadeus Mozart al Luciano Berio, già direttore artistico della Research Press-Centro Studi “Franz Liszt” e attualmente presidente dell’Associazione Mozart Italia sede di Bari.

Un appuntamento da segnare in agenda per riascoltare le storie e le note immortali delle protagoniste delle opere più famose e amate dal pubblico.