22 settembre 2020: “Non cchiù ciccillo mio” [Ensemble Le Musiche da Camera] a Palazzo Pesce, Mola di Bari

Martedì 22 settembre 2020 alle ore 20.45 Palazzo Pesce apre le sue porte a “Non cchiù ciccillo mio” insieme all’Ensemble Le Musiche da Camera di Napoli con Rosa Montano, mezzosoprano, Egidio Mastrominico, violino barocco di concerto, Leonardo Massa, violoncello barocco e Debora Capitanio, clavicembalo.

Un concerto in Puglia incentrato sulla musica barocca Napoletana, un patrimonio culturale inestimabile del nostro meridione, che si offre con le sue melodie e le sue cantate seicentesche in “lengua napolitana”: da Falconiero a Matteis, da Sabino a Porsile, da Barbella a Latilla, le atmosfere e suoni della Napoli barocca saranno proposti con il rigore filologico delle esecuzioni storicamente informate con strumenti antichi coniugato con l’estro e la verve partenopea da Le Musiche Da Camera, ensemble di formazione variabile, che da quasi trent’anni ricerca e ripropone brani inediti di compositori poco conosciuti del Seicento e Settecento, presentandone numerose opere in prima esecuzione moderna attraverso il recupero della prassi esecutiva d’epoca, partecipando a festival, rassegne e stagioni di rilevanza nazionale, curando la rassegna “Convivio Armonico” al Teatro Sancarluccio di Napoli e avviando il progetto “L’Intermezzo Ritrovato” con il mezzosoprano Rosa Montano, che ha visto gli allestimenti, in prima esecuzione moderna, di intermezzi di Sarro, Feo, Vinci, Giordano, Scarlatti e Pergolesi.



Una serata preziosa scandita da melodie ora allegre e briose ora struggenti e malinconiche, tutte autentiche perle della vena musicale napoletana.



Ingresso libero su prenotazione al 3931340912



Martedì 22 settembre 2020 h 20.45

Corte di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it