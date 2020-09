23 ottobre 2020: Hello Louis [Omaggio a Louis Armstrong] a Mola di Bari, Palazzo Pesce

Venerdì 23 ottobre 2020 alle 20.30 (I set), 22.00 (II set) Palazzo Pesce rende omaggio a Louis Armstrong con “Hello Louis” insieme ad Andrea Gargiulo alla voce e pianoforte e Mino Lacirignola alla tromba.

Un concerto in Puglia che prende le mosse dalle songs, dallo scat vocal e dalle grandi innovazioni nell’improvvisazione jazz degli anni a cavallo tra il 1920 e il 1930 e che resero immortale Louis Daniel Armstrong. Nato a New Orleans il 4 agosto del 1901 – anche se per tutta la vita racconterà di essere nato il 4 luglio del 1900 – Satchmo aveva uno stile unico che lo faceva immediatamente riconoscere ovunque, dai bordelli di New Orleans alle sale da concerto europee, dai locali dei gangster di Chicago ai night-club di New York. La sua fama di “giullare” mise in ombra il suo ruolo come importante sostenitore finanziario di Martin Luther King e di altri attivisti per i diritti civili: la sua musica è il racconto di 70 anni di storia d’America e sarà affidata alla voce e pianoforte di Andrea Gargiulo, musicista eclettico che ha fatto del jazz la propria vita insieme alla musica corale e alla direzione di coro, definito “folletto dei tasti bianconeri, incline, come pochi, a spaziare nell’universo musicale” e “pianista di cultura afroamericana a cui si aggiunge la componente melodica insita nella sua natura napoletana e mediterranea”, e alla tromba di Mino Lacirignola, belga di nascita e barese per adozione, docente di Tromba Jazz al Conservatorio di Monopoli, una carriera costellata da collaborazioni del calibro di Chet Baker, Tony Scott e Paolo Fresu, e direttore artistico di molteplici rassegne jazz.



Una serata insieme effervescente e impegnata in cui le esecuzioni, intrecciate a gustosi aneddoti, renderanno il concerto un viaggio nel tempo unico.



Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.



Ticket: 10 euro (intero) – 5 euro (ridotto)



Venerdì 23 ottobre 2020 h 20.30 (I set) – 22.00 (II set)

Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it