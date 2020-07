24Bottles e Automobili Lamborghini presentano l'esclusiva Special Edition

Il brand leader della fashion hydration industry lancia l’esclusiva Special Edition con la celebre azienda automobilistica di Sant’Agata Bolognese

24Bottles, brand italiano di design sostenibile nato nel 2013 dall’estro di Giovanni Randazzo e Matteo Melotti, annuncia la nuova collaborazione con Automobili Lamborghini, azienda italiana di automobili di lusso, con la release della prima Special Edition nata per celebrare il design italiano, l’eccellenza della performance e l’attenzione ai dettagli.



Design italiano e lifestyle



Automobili Lamborghini e 24Bottles firmano l’esclusiva Automobili Lamborghini Clima Bottle, dal design che richiama l’iconico camouflage della Lamborghini Aventador SVJ detentrice del Track Record a Nurburgring. Il pattern applicato manualmente è il risultato autentico della lavorazione artigianale che rende ogni bottiglia unica ed originale.



24Bottles si distingue per la creatività, la qualità dei prodotti e per l’impegno etico e responsabile; Automobili Lamborghini, produttore leader di super sports car, è sinonimo di design originale e innovativo, di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, prestazioni superlative.



Sostenibilità e territorio



Entrambe nate nel territorio bolognese e attente ai temi della sostenibilità, danno vita ad una collaborazione che si traduce in un concetto lifestyle dal carattere profondamente contemporaneo, legato alla cultura fashion più attuale, ma con una nuova coscienza che volge all’innovazione green, senza perdere di vista lo stile. 24Bottles per Automobili Lamborghini Clima Bottle è la sintesi perfetta: coniuga sostenibilità, design e bellezza.



"Automobili Lamborghini è sinonimo di design italiano di lusso e alte prestazioni, poter collaborare con un brand icona di fama mondiale che è disposto a unirsi alla nostra causa sostenibile è un onore per 24Bottles" hanno affermato i giovani fondatori Giovanni Randazzo e Matteo Melotti.



“Nel mondo delle bottiglie riutilizzabili, le 24Bottles sono riconosciute e desiderate – ha commentato Katia Bassi, Chief Marketing and Communication Officer di Automobili Lamborghini. “La Special Edition 24Bottles per Automobili Lamborghini Clima Bottle eleva l’esclusività del prodotto grazie al design inequivocabilmente ispirato al DNA delle nostre super sportive.”



L'esclusiva Clima Bottle é una bottiglia di acciaio inossidabile 18/8 a doppia parete, realizzata con una tecnologia di isolamento termico. La Clima Bottle é perfetta per preservare il sapore e la temperatura delle bevande, che possono rimanere calde fino a 12 ore, o fredde fino a 24 ore. Attraverso i suoi design unici, 24Bottles offre un approccio al tempo stesso responsabile e di stile. Oltre a promuovere la riduzione delle bottiglie di plastica usa-e-getta, 24Bottles garantisce pratiche responsabili nell'intero processo produttivo e si impegna a compensare il proprio impatto ambientale con la realizzazione di progetti agro-forestali.



La nuova 24Bottles per Automobili Lamborghini Clima Bottle sarà disponibile dal 15 luglio 2020 nella rete internazionale di punti vendita 24Bottles e Automobili Lamborghini, su www.24bottles.com e su www.lamborghinistore.com e nello storico store aziendale Lamborghini di Sant’Agata Bolognese.