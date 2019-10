25–30 ottobre: cinema sportivo a milano “sport movies & tv 2019” finale mondiale

MARTEDI’ 22 OTTOBRE (ore 11) presso il Palazzo Giureconsulti (Piazza Mercanti, 2, Piazza Duomo – Milano) avrà luogo la CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE di “SPORT MOVIES & TV 2019 – 37th Milano International FICTS Fest”, Finale di 16 Festival (nei 5 Continenti) del “World FICTS Challenge”, Campionato Mondiale della televisione, del cinema, della comunicazione e della cultura sportiva in programma a Milano dal 25 al 30 Ottobre.

Il Presidente FICTS Prof. Franco Ascani (Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO) presenterà ai media il “Cartellone” e sarà distribuito il Catalogo ufficiale (104 pagg. a colori) di “Sport Movies & Tv 2019” con le sinossi e le foto delle 136 opere selezionate (tra cui 28 Anteprime mondiali ed europee in 5 Sale di proiezione contemporaneamente) provenienti da 53 Nazioni che saranno proiettate al Festival, i nomi dei prestigiosi 100 ospiti dello sport, del cinema, della tv e dello spettacolo (alcuni presenti alla Conferenza), i principali appuntamenti dell’evento suddivisi per giornate (6 Mostre, 8 Meeting/Workshops, 10 Eventi Collaterali) e le informazioni sui 16 Festival Internazionali del Circuito “World FICTS Challenge” di cui Milano ospita la Finale Mondiale. Saranno illustrate le linee del Progetto “ITALYMPICS: destinazione Milano-Cortina 2026 - Sport powered by youth and education”, la piattaforma di attività culturali, sportive, turistiche e formative nell’ambito del Programma “Olympic Images E-Motions” della Foundation “Culture and Olympic Heritage” del CIO.

Il Programma - Calendario definitivo con gli ospiti, i giorni, gli orari e i punti di proiezione (con le rispettive Sale) delle opere in concorso è on-line sul portale della FICTS - Federation Internationale Cinema Television Sportifs su http://www.sportmoviestv.com/selected/sport-movies-tv-2019/.

N.B.: Accesso SOLO con Accredito obbligatorio.

Compilare il “Registration Form” (http://www.sportmoviestv.com/accredito/) per partecipare alla Conferenza Stampa, alle Proiezioni, ai Workshop, agli Incontri e alle Cerimonie (Palazzo Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano) in programma al Festival.

L’organizzazione dell’evento fa capo alla FICTS - Federation Internationale Cinema Television Sportifs (con sede a Milano - riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico) che promuove i valori dello sport attraverso le immagini nelle 120 Nazioni affiliate.