25 anni di IED in Spagna

L’Istituto Europeo di Design ha festeggiato il successo di un’impresa education portatrice dei valori del made in Italy oltre i confini nazionali organizzando una sfilata esclusiva al Museo Guggenheim di Bilbao

L’Istituto Europeo di Design ha festeggiato 25 anni di presenza in Spagna con un evento esclusivo che si è tenuto al Museo Guggenheim di Bilbao nell'ambito del programma TOPArte del Museo Guggenheim, in occasione della Bilbao Bizkaia Design Week.



“Un anniversario che, per tutto il Network e per il nostro Paese, porta con sè un significato più ampio: il successo di un’impresa education che si è fatta portatrice dei valori del made in Italy – dichiara Emanuele Soldini, Direttore IED Italia. IED nasce nel 1966 in Italia a Milano e in più di 50 anni è uscito dai confini nazionali per aprire la sua attività educativa in Spagna e Brasile, rimanendo l’unica scuola di alta formazione in ambito creativo a matrice totalmente italiana. La sua vocazione non è mai cambiata nel tempo: il motore di IED sono i giovani, la loro formazione, la loro educazione nel rispetto di una visione innovativa e internazionale, sempre attenta ai cambiamenti del mercato del lavoro”.



Il Museo ha aperto per la prima volta i suoi spazi ad una scuola di Design ospitando una sfilata di stilisti nazionali e internazionali e accendendo i riflettori su venticinque collezioni realizzate da Alumni IED. Una varietà eclettica di capi e visioni che hanno messo in evidenza l'individualità internazionale di designer provenienti da paesi come Italia, Brasile, Romania, Israele, Messico e Regno Unito. Per l'occasione inoltre, due Alumni di IED Madrid e Barcellona insieme a Francesco Murano, neodiplomato IED Milano, hanno ideato due look ciascuno, realizzando una capsule collection che ha celebrato il 60° anniversario dalla costruzione del Museo Guggenheim di New York. Le linee curve a spirale, la delicatezza delle opere d'arte esposte e la ricchezza dell'architettura dell'edificio sono state fonti d'ispirazione per gli outfit, alcuni dei quali sono stati realizzati con i tessuti Gratacós offerti appositamente per l’evento.



"La moda è il mezzo più potente per esprimere l'identità degli esseri umani – aggiunge Alessandro Manetti, Direttore IED Spagna. È ciò che raccoglie e tiene insieme i sogni, le pulsioni, le preoccupazioni, le ispirazioni delle persone. Per questo abbiamo composto un mosaico che rappresenta il talento di IED in Spagna degli ultimi 25 anni. IED ha visto nascere un’importante generazione di designer che promuovono la cultura e la sensibilità del design in tutto il mondo. Abbiamo sempre precorso i tempi e oggi vogliamo festeggiare guardando al passato, ma anche parlando del presente e del futuro, con lo sguardo fisso sulle sfide che il mondo contemporaneo ci presenta".



Tra i modelli in passerella, hanno sfilano le collezioni di rinomate firme della moda, giovani promesse emergenti, stilisti che hanno ottenuto premi importanti come il Vogue Who's On Next o il Samsung EGO Innovation Project, habitué della New York Fashion Week o delle passerelle della Mercedes Benz Madrid Fashion Week o la 080 Barcelona Fashion. Le collezioni selezionate definiscono il futuro della moda e riflettono le sfide che il settore si trova ad affrontare, con proposte create in un’ottica sostenibile, disegni concettuali e d'avanguardia, delicati capi fatti a mano da produzioni locali o abiti da cerimonia per le grandi occasioni che seguono le tecniche dell'haute couture.



IED -Istituto Europeo di Design

L’Istituto Europeo di Design ha iniziato il suo percorso in Spagna nel 1994 inaugurando la sede di Madrid a cui, otto anni dopo nel 2002, si è aggiunta la sede di Barcellona. Oggi il Network internazionale IED - 11 sedi in 3 paesi del mondo Italia, Spagna e Brasile - festeggia a Bilbao non solo un anniversario ma il successo di un’impresa nata nel 1966, che ha contribuito allo sviluppo del sistema design attraverso molti dei progetti realizzati dai suoi Alumni. Gli ex-studenti IED sono oggi infatti una comunità globale: più di 120.000 e provenienti da 130 nazioni, ambasciatori delle professioni creative in tutto il mondo nei settori della moda, del design, della comunicazione e delle arti visive. I numeri del network dimostrano la forza di un modello che si è evoluto nel tempo rimanendo sempre fedele alla sua vocazione primaria, la formazione dei giovani, e raggiungendo ogni anno la presenza fra tutte le sedi IED di 10.000 studenti. Una solidità che in Spagna ha portato in 25 anni nelle scuole di Madrid e Barcellona alla formazione di 40.000 designer e che oggi accoglie nelle sue aule fino a 3.300 studenti l’anno, consolidando l’Istituto come centro di riferimento nella formazione al design in tutta la penisola iberica.



Parlare di IED vuol dire tracciare i contorni di una realtà formativa che guarda costantemente al futuro e che rinnova i suoi percorsi di formazione per rispettare i cambiamenti della società. I corsi IED sono riconosciuti dai Ministeri dell’Educazione e della Ricerca del paese in cui IED opera e comprendono sui 3 Paesi più di 100 corsi Undergraduate - fra Diplomi Accademici di I° Livello, Título Superior en Diseño, Diploma de Bacharelado, Diplomi BAH e Diplomi IED - e più di 300 corsi Postgraduate fra Master di Primo Livello, Master IED e Corsi di Formazione Continua.



"IED ha costruito in Spagna una doppia eredità: la prima legata alle industrie creative e la seconda alla formazione sul design, poiché ha rivoluzionato radicalmente le tecniche educative, mettendo gli studenti a contatto con la realtà aziendale", ha commentato Alessandro Manetti, Direttore IED Spagna.



In Spagna l’impegno di IED si basa sull'offerta di programmi di istruzione superiore riconosciuti dalle istituzioni nazionali, nonché sulla disponibilità di tre titoli rilasciati dall'Università di Westminster. Nell'ultimo anno accademico sono stati inseriti nuovi programmi focalizzati sull'innovazione e le nuove tecnologie, con corsi specializzati in realtà virtuale, service design, design for wearables e interaction design. In totale, l'offerta formativa spagnola conta 194 corsi erogati in spagnolo e inglese. L’Istituto ha una superficie complessiva di 13.000 metri quadrati dedicati alla formazione e all'innovazione: a Madrid ha due sedi e un Innovation Lab, mentre a Barcellona ha una sede e laboratori esterni.