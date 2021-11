"25": rassegna di pittura alla galleria Mercurio Arte Contemporanea di Viareggio

12 pittori per il 25° compleanno della galleria diretta da Gianni Costa

Sabato 4 dicembre 2021 alle ore 17, presso la galleria Mercurio Arte Contemporanea in corso Garibaldi 116 a Viareggio (Lu), si inaugura la rassegna di pittura "25".

Era il 21 dicembre 1996, quando Gianni Costa apriva il suo spazio espositivo nel pieno centro di Viareggio, andando in netta controtendenza con la situazione di una città che nel tempo aveva visto chiudere le sue storiche gallerie d'arte, una dopo l'altra, nella quasi totale indifferenza. Ad oggi, sono più di 200 le mostre di arti visive organizzate da Mercurio Arte Contemporanea, sia nella galleria di Viareggio, sia presso altri spazi espositivi pubblici e privati, in tutta la Toscana, in Liguria, in Emilia Romagna e in Lombardia.

In questa collettiva sono esposti recenti dipinti di 12 tra i più significativi artisti che negli anni hanno partecipato alle mostre promosse da Mercurio Arte Contemporanea: Annamaria Buonamici, Daniela Caciagli, Riccardo Corti, Beppe Francesconi, Paolo Grigò, Marco Manzella, Guido Morelli, Gianluca Motto, Armando Orfeo, Lisandro Rota, Riccardo Ruberti e Valente Taddei. Questi pittori, seppur diversi tra loro per stile e formazione estetica, sono accomunati da un profondo spirito di ricerca nel settore della figurazione contemporanea.

La mostra rimane aperta fino al 31 dicembre 2021, dal venerdì alla domenica con orario 17 - 19, o su appuntamento (infoline: 333 2318925).