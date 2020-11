27 Novembre: il primo Panettone Day di Eataly

L’unico sconto che ti serve veramente. Da Eataly Milano Smeraldo in promozione anche i panettoni di Cova e Italo Vezzoli

Il 27 novembre Eataly lancerà il suo primo Panettone Day, un giorno in cui ci sarà uno sconto speciale su panettoni e pandori.

Una presa di posizione simbolica e dolce contro la tendenza ormai radicata ad incentivare le persone ad acquistare durante il Black Friday qualsiasi tipo di bene, inclusi prodotti che non avrebbero mai acquistato.



Il messaggio di Eataly è da sempre “compra solo quello che ti serve, ma compralo di qualità.”

L’iniziativa, che parte quest’anno per la prima volta, intende infatti offrire uno sconto speciale su una categoria di prodotti che le persone considerano immancabili sulle tavole natalizie della nostra tradizione, rendendo quindi più dolce e accessibile l’acquisto di alcune specialità frutto del lavoro di tanti artigiani, piccoli produttori e marchi storici italiani.



Venerdì 27 novembre, in tutti gli Eataly in Italia e online, a Milano anche tramite il servizio di spesa a domicilio Eataly Today (today.eataly.it), sarà possibile godere di uno sconto del 20% sull’acquisto di almeno due panettoni o pandori fra le oltre 50 varietà e marche dell’assortimento di Eataly.



Da Eataly Milano Smeraldo, in particolare, i visitatori troveranno all’ingresso un wall di panettoni artigianali della storica Pasticceria Cova, che saranno tra quelli in promozione per il Panettone Day. Lo stesso dicasi per le dolci creazioni di “In Croissanteria Lab” del bergamasco Italo Vezzoli, vincitore di numerosi premi, presente nello store con un suo corner dedicato dove sarà disponibile in esposizione il suo rinomato panettone, campione di gusto, fragranza e leggerezza grazie alla scelta di materie prime di altissima qualità, tra cui un lievito madre naturale prodotto in esclusiva dal pasticcere.



L’assortimento 2020 di panettoni e pandori da Eataly comprende in generale storiche aziende e piccoli artigiani italiani. Per citarne alcuni: il panettone Stratosferico della pasticceria artigianale Golosi di Salute, un tripudio di cioccolato fondente e nocciole Tonde Gentili Trilobate, e quello firmato dallo chef stellato Ugo Alciati con pregiati canditi di limone "Costa di Amalfi" e uvetta; il classico panettone Galup al Moscato d’Asti Moncucco docg oppure le specialità ai pistacchi di Bronte o ai Fichi e Malvasia della pasticceria artigianale siciliana Vincente; e ancora, il pandoro Tiramisù dei maestri pasticceri veneti Borsari, o il classico della pasticceria trevisana Fraccaro; il panettone ai marron glacé della piemontese Bonifanti, oppure il panettone Excellence in scatola dei milanesi Vergani realizzato con vaniglia in bacche Bourbon del Madagascar, scorze d'arancia di Sicilia candite fresche, zucchero di canna e miele d'acacia toscano. Senza dimenticare uno dei più amati, il “pere e cioccolato” dell’antica pasticceria umbra Tommaso Muzzi.



E, visto che panettone e pandoro di anno in anno sono sempre più apprezzati anche all’estero, Eataly Monaco segue l’iniziativa italiana promuovendo la bontà dei due dolci tipici italiani, mentre gli Eataly di Medio Oriente, Turchia, Corea e Giappone avranno dei corner dedicati ai mitici dolci all’interno degli store.