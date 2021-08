28 agosto 2021: Il nostro concerto [le più belle canzoni d’autore]

Sabato 28 agosto 2021 alle ore 20.45 la corte all’aperto di Palazzo Pesce ospita “Il nostro concerto, le più belle canzoni d’autore” insieme alla voce di Patty Lomuscio e alle tastiere di Mario Rosini.

Un concerto in Puglia che saluta il mese di agosto attraverso un viaggio musicale all’insegna della grande tradizione cantautorale italiana: Ivano Fossati, Fabrizio De André, Pino Daniele, Jimmy Fontana e le loro canzoni più famose e amate dal pubblico di tutte le generazioni rivivranno nell’interpretazione di Patty Lomuscio, cantante con laurea in Musica Jazz con lode al conservatorio Piccinni di Bari, perfezionamento a New York, una carriera che la vede vincere numerosi concorsi internazionali e calcare prestigiosi palcoscenici in tutta Italia, una discografia a cavallo fra jazz e folk rock e docente di Canto jazz al Conservatorio Duni di Matera, e di Mario Rosini, cantante e pianista, una formazione classica al Conservatorio Piccinni di Bari, perfezionamento, fra gli altri, a Umbria Jazz, presidente della Commissione artistica del Premio Mia Martini, una incessante attività in sala di registrazione al fianco di artisti come Edoardo De Crescenzo, Eros Ramazzotti e Simona Bencini, e sul palco insieme a Michael Bublè, Al Jarreau e Dionne Warwick, e docente di Canto jazz al Conservatorio Duni di Matera.



Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)