30° edizione di New Italian Cinema Events

Si svolgerà dal 14 al 21 novembre a New York e dal 29 novembre al 6 dicembre a Philadelphia, la 30° edizione di N.I.C.E. USA, l’evento di riferimento negli Stati Uniti dedicato al cinema italiano che proporrà una selezione di film inediti a New York e Philadelphia. Nomi importanti ma anche scoperte in questa edizione “speciale” in diretta streaming sulla piattaforma Eventive.org che andrà a esplorare ogni aspetto dell’attuale cinematografia italiana.



Una selezione di opere, 11 per la precisione, quella della 30° edizione che sarà anche un laboratorio e una sperimentazione sul campo, in linea con le edizioni passate, di grande qualità e di buon auspicio per il nostro cinema che sta attraversando un momento difficile.



Inoltre, in occasione del suo 30° anniversario, il NICE Festival negli Stati Uniti ha introdotto, accanto al Premio del pubblico Città di Firenze, il Premio N.I.C.E. che verrà assegnato da una giuria di professionisti composta da Chiara Boschiero, Daniele Ceccarini, Lorenzo Codelli, Beatrice Fiorentino e Deborah Young.



L’edizione del N.I.C.E. 2020 è realizzata con il sostegno di: Mibact – Direzione Generale Cinema, Comune di Firenze e Regione Toscana



Le presentazioni di film e documentari saranno realizzate in colaborazione con partner storici del festival: Casa Italiana Zerilli-Marimò NYU, Istituto Italiano di Cultura di New York, Princeton University - Department of French and Italian, Penn Cinema Studies - University of Pennsylvania e Maysles Documentary Center di Harlem. L’edizione in streaming presenterà anche webinar e incontri con gli autori. collaborazione e Mibact , Comune di Firenze e Regione Toscana e RaiCinema , Fondazione Cassa di Risparmio







LA SELEZIONE



Il filo conduttore del programma è il cinema come memoria, macchina del tempo, strumento per riscattare dall’oblio tutte le grandi e piccole storie che abitano il mondo, un cinema legato al valore imprescindibile dell’eterogeneità e della diversità oltre che all’importanza di uno sguardo umanista sulle storie, sulla vita e sul nostro paese. Ogni film si concentra su una problematica, quale la crisi economica dell’essere costretti a cambiare luogo, o su di un tema preciso, come l’amore o il passato, per permettere ad ogni destinatario di ragionare sulla propria vita e le proprie scelte.



Il programma del festival comprende 11 film, tra lungometraggi e documentari (alcuni, indicati con l’asterisco, saranno presentati solo a NY):



SOLE di Carlo Sironi (*),



SAREMO GIOVANI E BELLISSIMI di Letizia Lamartire,



MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani,



BRAVE RAGAZZE di Michela Andreozzi,



MISTER WONDERLAND di Valerio Ciriaci.(*),



IL MONDO DI MAD di Anna Di Francisca (*),



TUTTO IL MIO FOLLE AMORE di Gabriele Salvatores,



SIMPLE WOMEN di Chiara Malta,



NILDE IOTTI IL TEMPO DELLE DONNE di Peter Marcias (*),



CINECITTÀ, I MESTIERI DEL CINEMA. BERNARDO BERTOLUCCI: NO END TRAVELLING di Mario Sesti (*),



DUE SCATOLE DIMENTICATE - UN VIAGGIO IN VIETNAM di Paolo Pisanelli e Cecilia Mongini (*).







Il programma completo delle proiezioni e appuntamenti del festival sono disponibili sul sito www.nicefestival.org e sulla pagina Facebook N.I.C.E. FESTIVAL - IG: @newitaliancinemaevents - Twitter: @NICEFilmFest.







NEW YORK



INCONTRI CON GLI AUTORI:



MERCOLEDI' 18 NOVEMBRE

Evento di apertura del NICE Festival 2020



Sole di Carlo Sironi



In collaborazione con la Casa Italiana Zerilli-Marimò NYU – ore 4pm



Webinar via zoom con il regista Carlo Sironi in conversazione con David Forgacs, professore di italianistica presso il Dipartimento di studi italiani della NYU, moderato dal direttore della Casa Italiana Stefano Albertini.



GIOVEDI 19 NOVEMBRE

Sole di Carlo Sironi



Princeton University (New Jersey) ore 4pm



Webinar via zoom con il regista Carlo Sironi in conversazione con la professoressa Anna Cellinese, docente presso il Dipartimento di Italianistica della Princeton University.



SABATO 21 NOVEMBRE

Evento di chiusura del N.I.C.E. festival In collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di New York



Cinecittà - I mestieri del cinema. Bernardo Bertolucci: No End Travelling di Mario Sesti

Webinar via zoom con il regista Mario Sesti







PHILADELPHIA



Continua a Philadelphia il N.I.C.E. USA, dal 29 Novembre al 6 Dicembre anche sulla piattaforma eventive.org. La programmazione è curata dal prof. Nicola Gentili, Associate Director- Penn Cinema& Media Studies (Centro Studi Italiani della Penn University- e PI- Philly Italian Professional di Philadelphia) e vede i seguenti film:



Simple Women di Chiara Malta, Sole di Carlo Sironi, Brave Ragazze di Michela Andreozzi, Il corpo della Sposa di Michela Occhipinti, Tutto il mio folle Amore di Gabriele Salvatores, Saremo giovani e BellissimI di Letizia Lamartire e Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani.





DOMENICA 6 DICEMBRE

Evento di chiusura alle ore 12 .00, commenti sul festival e cinema italiano con il prof. Nicola Gentili, Associate Director | Penn Cinema & Media Studies e gli studenti della Penn University e il pubblico di Philapdelphia via zoom.



Nell’anno della 30° edizione negli Stati Uniti il festival ha voluto intraprendere un cammino diverso in questo periodo non facile, per continuare il viaggio iniziato per l’appunto trent’anni fa e cercando di raggiungere un pubblico sempre più ampio negli Stati Uniti grazie a questa edizione 2020, anomala ma sicuramente stimolante, che avverrà in streaming.







“Attraverso un festival rinnovato speriamo di dare un segnale positivo e importante perché conferma che trovare un nuovo equilibrio, nuove formule e nuovi modi di fare e mostrare il cinema italiano è possibile. – commenta Viviana Del Bianco, direttore artistico di N.I.C.E. - Ed è nel segno di queste nuove possibilità che si terrà l’edizione del N.I.C.E. Festival negli Stati Uniti nel novembre 2020.”