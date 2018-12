32° Sanremo Rock. Settimana di selezioni in Toscana e Abruzzo

Il Live Tour 2018/2019 del 32° Sanremo Rock & Trend Festival farà tappa il 13 dicembre al Santomato Live Club di Pistoia per selezionare le migliori band della Toscana, mentre venerdì 14 si sposterà a Celano (AQ) per le selezioni delle band di Abruzzo e Molise.

Il Sanremo Rock & Trend Festival, il più longevo e ambito contest nazionale per rock band emergenti, si prepara a due nuove tappe del live tour di selezioni 2018/2019.

Giovedì 13 dicembre sul prestigioso palco del Santomato Live Club di Pistoia si terrà la prima tappa per i gruppi della Toscana, mentre venerdì 14 dicembre nell’Auditorium Enrico Fermi di Celano, in provincia de L’Aquila, si svolgeranno le selezioni che coinvolgono le band dalle regioni Abruzzo e Molise.



Due serate, dunque, con alcune delle migliori band locali, che si sfideranno sul palco per guadagnarsi l’accesso alle fasi finali dell’edizione numero 32 del Sanremo Rock & Trend Festival, la cui finale si terrà anche quest’anno a giugno nel mitico Teatro Ariston di Sanremo.



Otto gli artisti in gara giovedì 13 dicembre: Monika dalla provincia di Pistoia, Chiara White da Firenze, Lamarea da Camaiore, Tre Pazzi Avanti dalla Maremma, da San Miniato Riccardo Andreini & Bramasole, Sinfull da Empoli, Bangcock da Firenze e Neuromant dalla vicina Umbria (Perugia).

Altrettanti i nomi in gara venerdì 14 dicembre in Abruzzo: le band pescaresi Tanto rumore per nulla e Crabby’s, La fabbrica di wafer dalla Marsica, Bad Medicine da Carsoli (AQ), Gradisca (Nome Temporaneo) da Capistrello (AQ), Maxwell Pies da Avezzano, Matteo Farge e gli Zingari nel Bosco dalla provincia de L’Aquila, Sound Zero dalla provincia di Campobasso (Molise).



A valutare le esibizioni, tutte rigorosamente live, sarà presente ogni sera una giuria composta da addetti ai lavori del settore musicale, tra cui produttori, discografici, booking management, addetti radio e stampa.



Le serate, ad ingresso libero, verranno riprese e trasmesse su YouTube Official channel Sanremo Rock e sul canale On Music del circuito Vision Tv. Quella di venerdì 14, che vanta anche il patrocinio del Comune di Celano e avrà come ospiti il Maestro Angelo Valsiglio, presidente del Sanremo Rock & Trend Festival, il chitarrista Ricky Portera, il soprano Cinzia Dominguez, la vincitrice del Festival Una Voce per l’Europa 2018 Valentina Carati, la band electropop EkynoxX e il terzo classificato nonché Premio Global Label Records del Sanremo Rock 2018 Simone Gamberi, andrà in onda anche sul canale 119 del Digitale Terrestre "Info Media News".





32° Sanremo Rock & Trend Festival



1^ Tappa live tour Toscana

Giovedì 13 dicembre ore 21

Santomato Live Club, via Montalise 25/A, Pistoia

Tel: 333 4657051, 0573479957

Ingresso gratuito.



1^ Tappa live tour Abruzzo Molise

Venerdì 14 dicembre ore 21

Auditorium Enrico Fermi, Celano (AQ)

Ingresso gratuito.



Le iscrizioni al 32° Sanremo Rock sono ancora aperte e partecipare è semplice: basta accedere al sito web ufficiale www.sanremorock.it e inviare via e-mail dall'apposita casella il materiale richiesto audio/video. Per informazioni: info@sanremorock.it, ufficiocasting@sanremorock.it , tel. +39 327 423 7725





SANREMO ROCK & TREND FESTIVAL

Giunto quest’anno alla sua 32^ edizione, è il più importante e longevo contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock, hard rock e tutte le possibili “declinazioni” trasversali ai generi. Nato nei primi Anni ’80, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. Dal suo palco sono passati, fra i tanti, i Litfiba, i Denovo di Mario Venuti, Ligabue, Tazenda, i Bluvertigo di Morgan e gli Avion Travel, solo per citarne alcuni. La manifestazione rappresenta un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, le tendenze, le preferenze.