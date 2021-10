4 dicembre 2021: Standards and Originals [Musiche di Silver, Monk, Shorter e originali]

Sabato 4 dicembre 2021 alle ore 20.00 (I set) e 21.30 (II set) nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce risuonano gli “Standars & Originals” del sax di Gianfranco Menzella e al pianoforte di Vito Di Modugno.

Un concerto in Puglia per divertirsi ascoltando brani della tradizione alternati e mescolati a brani di Thelonius Monk, Wayne Shorter, Silver e originali del duo sul palco. Formato da Gianfranco Menzella, diploma in Sassofono con lode al Conservatorio Duni di Matera, diploma in Musica jazz al Conservatorio Schipa di Lecce, numerosi primi assoluti in concorsi nazionali e internazionali e una carriera in giro per il mondo che lo vede esibirsi con artisti del calibro di Fabrizio Bosso, Randy Brecker, Mike Rosen, e con le orchestre orchestra di Savona, La Spezia, Italo-Rumena e della Magna Grecia, e Vito Di Modugno, organista, pianista e bassista, eletto tra i migliori organisti al mondo dalla rivista americana «Downbeat» e inserito tra gli specialisti dell’Organo Hammond dalla rivista «Musica Jazz», una carriera iniziata all’età di 5 anni con il debutto nell’orchestra del padre Pino Di Modugno e che lo ha portato a suonare negli Stati Uniti, Germania, Spagna, Svizzera, Yemen, Marocco con Patty Pravo, Dionne Warwick, Jeff Berlin, Tullio De Piscopo e tanti altri, e una attività in qualità di docente alla Scuola Municipale di Musica di Espartinas a Siviglia, al Conservatorio Piccinni di Bari e al Conservatorio Duni di Matera, dove è attualmente docente di Pianoforte Jazz.



Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)