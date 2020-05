4 luglio 2020: Tudo em Bossa Nova [Leone – Di Leone] a Palazzo Pesce, Mola di Bari

Sabato 4 luglio 2020 alle ore 20.45 (I set) e 22.30 (II set) a Palazzo Pesce risuonano le atmosfere di “Tudo em Bossa Nova” insieme alla voce di Francesca Leone e alla chitarra di Guido Di Leone.

Un concerto in Puglia per ascoltare canzoni note e meno note della tradizione carioca e non, ammantate di quella saudade brasiliana che è entrata a far parte della cultura musicale di tutto il mondo dando nuova vita e sfumature alle sue melodie. La bossa nova, movimento culturale e musicale degli anni Sessanta nato dalla creatività di poeti e musicisti jazz, ha presto conquistato il pubblico internazionale grazie alle meravigliose composizioni dei suoi eroi, da Tom Jobim a Joao Gilberto, da Vinicius de Moraes a Baden Powell. Che rivivono nello stile puro di Francesca Leone, cantante jazz barese sensibile alle sonorità dei “crooner” bianchi e dei grandi interpreti della bossa nova, una carriera sui palcoscenici di importanti festival e rassegne jazz in Italia e all’estero e una ricca discografia fatta di numerose collaborazioni con artisti internazionali, e di Guido Di Leone, chitarrista e prolifico compositore barese, con più di 90 incisioni in diverse formazioni al proprio attivo e docente alla scuola “Pentagramma”, di cui è anche il direttore dal 1985.



Una serata da trascorrere insieme a due talenti pugliesi, sospesi tra malinconia, ritmi suadenti e melodie dalla bellezza immortale.



Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.



Ticket 10 euro (intero) – 5 euro (ridotto under 26)



Sabato 4 luglio 2020 h 20.45 (I set) e 22.30 (II set)

Corte all’aperto di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it