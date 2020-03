4 marzo 2020 - Giornata mondiale contro l’obesità: prosegue la partnership di Beko con Unicef e FC Barcelona per aiutare a prevenire l’obesità infantile

In occasione della Giornata Mondiale contro l’obesità del 4 marzo, Beko presenta il progetto ideato anche quest’anno insieme a UNICEF e a FC Barcelona per combattere l’obesità infantile e che vedrà l’attività concentrata in 5 Paesi del Sud America, dove si contano numeriche rilevanti di bambini soggetti a questa problematica.

Beko, marchio leader in Europa nel settore elettrodomestici, anche quest’anno sarà in prima linea nella promozione di stili di vita sani e di abitudini alimentari equilibrate, con un occhio di riguardo alle generazioni più giovani. Il progetto, partito nel 2018 in collaborazione con l’FC Barcelona dal nome “Eat Like A Pro”, quest’anno riconferma la partnership con l’UNICEF. La campagna, che da sempre ha come obiettivo quello di prevenire l’obesità infantile e di supportare una corretta alimentazione, nel 2020 sarà concentrata a offrire il proprio aiuto in Costa Rica, Cuba, Messico, Ecuador, Colombia e Brasile.



Attraverso iniziative locali, vengono promosse e spiegate quali siano le abitudini alimentari più corrette da seguire, coinvolgendo non solo i bambini, ma anche insegnanti, genitori e familiari. Manuali con consigli, etichette informative sui cibi, attività didattiche e campagne ad hoc sono studiate per sensibilizzare sul tema e per aiutare a comprendere come fare le scelte più sane quando ci si mette a tavola.



Commenta Francesco Misurelli, General Manager di Beko Italia: “La partnership di Beko con UNICEF e FC Barcelona sta contribuendo ad aiutare milioni di bambini a mangiare in modo corretto. Abbiamo sposato questa causa nel 2018 con FC Barcelona presentando la campagna ‘Eat Like A Pro’ per aiutare a combattere l’obesità infantile e per educare a una corretta alimentazione. Il problema è sempre più evidente a livello globale e, sembrerà strano, ma anche in Italia i dati sono sempre più allarmanti. Collaborare per questa causa ci rende di anno in anno sempre più orgogliosi. I nostri partner condividono con noi la filosofia e i valori e la nostra volontà è quella di continuare a puntare su questa iniziativa. Ulteriore supporto a questo progetto, e di grande stimolo per tutti i coinvolti grazie ai consigli dati, sono stati anche i calciatori dell’FC Barcelona che hanno contribuito ad amplificare l’importanza del mangiare bene.”



Di seguito il link per scoprire il video 2020 che presenta il progetto:

Beko, UNICEF e FC Barcelona – Helping prevent Childhood Obesity

www.youtube.com/watch?v=X7ilXVE5bng



Lo scorso 26 settembre, Beko e FC Barcelona, hanno anche presentato un’esclusiva miniserie in 4 episodi dal titolo “Pros Behind The Pors” con scopo sempre quello di promuovere uno stile di vita sano ed equilibrato (www.YouTube.com/beko).

La serie è un inedito dietro le quinte del precampionato della squadra spagnola che offre uno sguardo d’eccezione sul lavoro costante dello staff per rendere lo stile di vita dei giocatori il più salutare possibile e permettere così alla squadra di confermarsi sul campo una delle più forti al mondo.

Per approfondire la campagna “Eat Like A Pro”, le idee e trucchi per mangiare in modo sano, il sito http://www.beko.com/eatlikeapro permette di scoprire tutte le ricette preferite dalle star dell’FC Barcelona.







