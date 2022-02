4+ Nutrition e’ fornitore ufficiale di integratori per le finali della coppa italia di basket

Gli integratori dell’azienda padovana saranno a disposizione degli atleti delle 8 squadre partecipanti al Frecciarossa Final Eight 2022 previsto a Pesaro dal 16 al 20 febbraio. Diego Rossetto “Un onore per noi essere presenti ad un evento sportivo così importante”

PADOVA/PESARO. L’azienda padovana di integratori alimentari 4+ Nutrition è partner ufficiale dell’edizione 2022 della Frecciarossa Final Eight, che assegnerà la Coppa Italia di basket. La manifestazione si svolgerà dal 16 al 20 febbraio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. 4+ Nutrition sarà il fornitore di integratori per gli atleti delle 8 squadre partecipanti alle finali. Un grande risultato frutto di una proficua collaborazione nata tra LBA e 4+ Nutrition.

La manifestazione cestistica mette in palio il secondo trofeo della stagione e vede di fronte le 8 migliori squadre al termine del girone di andata della Serie A UnipolSai: A|X Armani Exchange Milano, Virtus Segafredo Bologna, Allianz Pallacanestro Trieste, Dolomiti Energia Trentino, Germani Brescia, Bertram Tortona, Happy Casa Brindisi e Banco di Sardegna Sassari. L’edizione 2022 della Frecciarossa Final Eight, vedrà quest’anno la disputa dei quarti di finale nei giorni di mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio. Dopo un giorno di pausa, sabato 19 ci saranno le semifinali e domenica 20 la finale. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery+. All’Evento sarà affiancata la Next Gen Cup targata IBSA che metterà di fronte le formazioni Under 19 delle 16 squadre di Serie A.

Gli atleti partecipanti alle finali avranno a disposizione alcuni dei migliori prodotti tra le 300 referenze prodotte da 4+ Nutrition. Integratori specifici per attività sportiva agonistica ad alta intensità, da utilizzare prima, durante e dopo le partite. Questi i prodotti forniti: la bevanda SPORT DRINK + ISOTONIC (bevanda isotonica costituita da una soluzione di carboidrati e di elettroliti ideale per attività fisica intensa e prolungata); BCAA+ 4:1:1 (integratore a base di amminoacidi a catena ramificata, indicato per integrare la dieta degli sportivi, con l’aggiunta di vitamine B6 e B12); CREA PHASE+ (integratore con creatina in compresse gastroresistenti indicato per la pratica di esercizio fisico intenso), SHOT PRE MATCH+ (integratore a base di carboidrati, vitamine, caffeina, taurina ed estratto di mate, in pratici flaconi pronti da bere prima poco prima di affrontare allenamenti intensi o competizioni importanti), SPORT RECOVERY+ (un integratore specifico per il recupero muscolare e fisico, in buste da sciogliere in acqua e da assumere dopo l’attività fisica). A disposizione degli atleti, inoltre, materiale tecnico messo a disposizione da 4+ Nutrition.

La Vitrifrigo Arena di Pesaro che sarà teatro della Final Eight è uno degli impianti più belli e capienti di Italia (10.323 spettatori). Ha già ospitato la Final Eight 2020 che si era chiusa con 31.550 presenze totali nei 4 giorni di gara ed un picco di 9.706 per la finale vinta dalla Umana Reyer Venezia sull’Happy Casa Brindisi. L’edizione 2022 della Final Eight è targata Frecciarossa per il secondo anno consecutivo.

“Saremo presenti per dare tutto il nostro supporto agli atleti impegnati in questa importante manifestazione sportiva – spiega Diego Rossetto, titolare di 4+ Nutrition – i nostri integratori saranno utilizzati prima durante e al termine dei match. E’ un onore per noi essere partner di LBA. Siamo già fornitori di tantissimi team di serie A di vari sport e di tanti atleti professionisti. Il nostro impegno continua giorno dopo giorno nel ricercare sempre nuove formule e poter così perfezionare i nostri integratori. Questa partnership per noi è un motivo d’orgoglio e ci spinge a proseguire nel nostro lavoro con il massimo impegno”.







SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

4+ NUTRITION - A Padova da più di quindici anni esiste “4+ Nutrition”, azienda specializzata nell’ideazione di integratori alimentari per atleti. A catalogo l’azienda ha circa 300 referenze di altrettanti prodotti che vengono studiati lungo tutta la filiera: dalla materia prima da cui vengono estratti i nutrienti, fino al packaging finale col quale vengono presentati. L’azienda, guidata da Diego Rossetto, imprenditore con un passato nell’importazione di integratori alimentari dagli Stati Uniti, che poi ha deciso di mettersi in proprio per meglio controllare la filiera produttiva, oggi ha 12 dipendenti (erano 8 solo due anni fa) e una quindicina di collaboratori che operano su una struttura di 1.800 metri quadri tra uffici e magazzini. Nello staff un ruolo importante è rivestito dal reparto interno di ricerca e sviluppo. Per realizzare la mission aziendale, “4+ Nutrition” si avvale di partnership con gli staff medici delle società sportive con le quali coordina piani di integrazione alimentare pensati specificamente per ogni atleta. Il coordinatore scientifico dei progetti è un luminare nel settore della nutrizione sportiva: Matteo Pincella, nutrizionista della nazionale di calcio dal 2016, con lunga esperienza nella Juve (dal 2012 al 2019) prima di passare all’Inter due anni fa. 4+ Nutrition collabora con molti altri nutrizionisti: Giulia Martera (Spezia Calcio), Laura Mancin (Genoa calcio), Giulia Baroncini (Milan women), Maria Luisa Cravana (nutrizionista FIGC), Giacomo Astrua (Hellas Verona, Cristian Petri (Fiorentina), Tindaro Bongiovanni (Parma calcio), Fabrizio Spataro (Olimpia basket), Natale Gentile (Nazionale italiana women e giovanili Inter). Secondo una recente ricerca del mensile “Il Salvagente”, dei 32 milioni di italiani che fanno uso di integratori alimentari, circa 18 milioni li usano tutti i giorni, mentre più di 4 milioni qualche volta al mese. Per maggiori informazioni www.4plusnutrition.com