4x4PioveNonSiFerma - Visita guidata teatralizzata

Piove di Sacco. Sabato 26 Settembre è in scena La Maison du Theatre con il Percorso Animato Teatralizzato #4x4PioveNonSiFerma, una visita guidata delle eccellenze storico artistiche del centro storico della città dei Portici.

#4x4PioveNonSiFerma è la proposta di Promozione e Valorizzazione della Città di Piove di Sacco vincitrice della Open Call “Piove Creattiva!”, nell’ambito del Distretto del Commercio Piove di Shopping, promossa da Cescot Veneto in collaborazione con Comune di Piove di Sacco, Confesercenti del Veneto Centrale e i partner del Distretto.

Il 26 settembre, a partire dalle ore 15.30, La Maison du Theatre proporrà una visita guidata animata e teatralizzata del Centro Storico di Piove di Sacco con una guida professionista, accompagnata da attori, narratori, artigiani e negozianti della città. Un walking tour a tappe, dove lo spettatore potrà assistere a piccole rappresentazioni teatrali, finalizzate alla scoperta delle bellezze storico artistiche della città e dei negozi storici del centro, veri animatori del cuore della città.

Il walking tour si snoderà lungo le arterie principali di Piove di Sacco fermandosi prima nel negozio di abbigliamento di Chiara Belli dove comparirà un primo personaggio storico, in abiti ‘800, che dialogherà con la proprietaria e con il pubblico, creando un collegamento tra la nascita della moda e l’esperienza della titolare. Poi si proseguirà alla scoperta della Piazza e dell’Antica Pescheria, ancora oggi in funzione, dove il fornaio Roberto Canciani racconterà come pesce e farina leghino da sempre due città come Padova e Venezia. Durante la narrazione il pubblico potrà assaporare i famosi Biscotti del Pescatore!

Il walking tour proseguirà poi verso il Duomo e la Piazzetta del Teatro dove assisteremo ad una piccola rappresentazione teatrale in compagnia della famiglia Bertan, che attualmente gestisce il Caffè Grande.

La passeggiata si snoderà lungo i Portici di Via Garibaldi che ospitano la Biblioteca e il Fondo Diego Valeri. Qui un attore/architetto racconterà le attività delle botteghe di Quaggio Amedeo, l’arrotino, e di Benvegnù Gianni, l’ortolano. A concludere la nostra passeggiata sarà proposta la visita a Palazzo Gradenigo, al termine di Via Garibaldi e del centro storico cittadino.

Durante la giornata si svolgeranno tre walking tour: alle ore 15.30, 16.30 e 17.30.

La partecipazione al walking tour è gratuita. E’ necessaria la prenotazione. Chiamare il numero 347.8579103.