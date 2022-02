5 destinazioni yoga in Italia per la primavera-estate

La prossima estate vorresti fare una vacanza diversa? Hai voglia di dedicarti del tempo e puntare al tuo benessere psico-fisico? Eccoti le 5 destinazioni yoga in Italia da sogno. Ti proponiamo una vacanza yoga in Italia, magari partendo dai nostri consigli per trovare la migliore. Vogliamo condividere con te 5 destinazioni yoga perfette per la prossima primavera-estate. Cerca il retreat che si avvicina di più alle tue esigenze e parti per vivere un’esperienza indimenticabile. Oppure prendi il tuo tappetino e organizza un viaggio fai-da-te per praticare yoga in luoghi magici.

Destinazioni yoga in Italia: Favignana in Sicilia

Non posso che metterla come prima meta. La scorsa estate l’isola di Favignana mi ha accolto con il suo mare turchese, il suo vento potente e energico e la sua natura selvaggia.

Favignana è un’isola appartenente all’arcipelago delle Egadi, in Sicilia. I voli per Trapani partono da quasi tutti gli aeroporti italiani e, una volta giunto al porto della città, ti basterà imbarcarti su un traghetto che in 30 minuti ti accompagnerà a Favignana. Un viaggio veloce, economico, pratico e senza stress: tutto quello che ci vuole per iniziare un’avventura che ti porterai nel cuore per sempre. Praticare all’aria aperta, con il vento tra i capelli e il mare lì davanti a te sarà magnifico e ti donerà l’energia e la grinta giusta per affrontare la tua giornata in compagnia di persone meravigliose.

E, finita la pratica, non dimenticare di fare immediatamente un tuffo in mare.



Destinazioni yoga in Italia: la Maremma toscana

La Maremma toscana è mare, parchi, natura imponente, bellezza. Follemente innamorata di questa regione e di ogni singolo chilometro di questo scrigno di poesia non posso che consigliarti un retreat immerso nel verde e nel blu, abbracciato dalla natura e protetto dal mare.

Per raggiungere la Toscana ti consiglio di usare la macchina oppure il treno se il luogo della tua vacanza yoga è raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico.

Un posto totalmente selvaggio e perfetto per una pratica yoga è Marina di Alberese. La spiaggia è talmente lunga che ti basterà camminare per qualche minuto per raggiungere un lembo di sabbia tutto tuo. Qui, cullato dal suono del vento, potrai trovare riparo sotto una capanna costruita con rami e bastoni da un viaggiatore prima di te. Riponici sopra il tuo pareo e, dopo aver salutato il sole, riposati all’ombra del tuo nascondiglio.



Destinazioni yoga in Italia: l’Umbria

Polmone verde d’Italia, meta di respiri consapevoli. Ogni volta che mi fermo in Umbria vengo rapita dalla sua magia e spiritualità. La natura, il silenzio, i luoghi insoliti come la Scarzuola, gli hotel che fanno bene al cuore come l’Eremito. Praticare yoga in Umbria è sinonimo di benessere mentale e fisico, concentrazione e centratura. Solo la natura con i suoi suoni può dare un valore aggiunto alla tua pratica, al tuo continuo risveglio quotidiano sempre più consapevole, sempre più cosciente di quello che la tua anima ha bisogno. Chiudi gli occhi, immagina un luogo verde, silenzioso e incontaminato: benvenuto in Umbria!



Destinazioni yoga in Italia: la masseria pugliese

Una più incantevole e maestosa dell’altra: sono le masserie pugliesi. Tipico e antico esempio di grandi aziende agricole della Puglia oggi adibite a agriturismi, ristoranti o strutture turistiche. Immerse nel verde degli ulivi secolari, vicine al mare o situate nel cuore della Puglia. Qui avrai la possibilità di godere in pieno de “Lu Sule Lu Mare Lu Ientu del Salentu”. Alloggiando presso una masseria salentina ti sveglierai con il profumo del caffè e, prima di fare colazione, potrai andare alla ricerca del tuo angolo di paradiso dove fare una sana pratica mattutina. Benessere per il corpo e per la mente, bellezza per gli occhi e felicità per il cuore.



Destinazioni yoga in Italia: le Dolomiti, in Trentino Alto Adige

Altra destinazione che porto nel cuore sin da piccola: la Val di Fassa. Le Dolomiti che ti guardano dalle loro vette e ti fanno sentire piccola piccola ma, al tempo stesso, ti proteggono dal buio della notte. Che ne dici di prendere sotto braccio il tuo tappetino e raggiungere una cima per una pratica a pieni polmoni?

Da Campitello, prendi la funivia che ti porterà al Col Rodella: goditi il panorama e ringrazia l’Universo. Da quassù ti sembrerà di dominare la tua vita, il tuo domani. Dalle vette delle Dolomiti il tuo sorriso concentrato e sicuro illuminerà l’estate.



Punta sempre ad essere una persona positiva e solare, non lasciarti travolgere dalla quotidianità, impara a ritagliarti attimi di sole in mezzo alle tempeste, goditi la pratica yoga e respira. Respira lentamente.