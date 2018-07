54ma Coppa dei Canottieri: Sporting Club Eur a tutta forza, conquista la finale della Categoria Over 50 e Over 60

Per gli Assoluti CCLazio in semifinale

Nella gara che ha aperto la 13esima giornata della Coppa dei Canottieri lo Sporting Eur è il protagonista indiscusso della Categoria Over 50 e 60.

Roberto Cundari &Co sbrigano la pratica TC Parioli senza troppi intoppi (cat. Over 60). Il capitano dello Sporting Eur A con una tripletta ed una prestazione da applausi trascina la squadra al successo, un 7 a 1 che stacca per la seconda volta di fila il biglietto per la finale. A Cundari ( foto in allegato) va il titolo Man of the match Corriere dello Sport.

Più faticosa e più sofferta la vittoria dello Sporting Eur contro la Corte dei Conti cat.Over 50. Sulla capitale inizia ad abbattersi il nubifragio, tattica e tecnica lasciano il posto a cuore e polmoni. Vince chi sbaglia meno e nei minuti finali le squadre esauriscono il bonus falli ed il match inevitabilmente è condizionato dai tiri liberi. Ad avere la meglio è lo Sporting Eur per 5 a 3 e strada spianata per la finale. Con la pioggia che aumenta di intensità CCLazio A e CCAniene B dominano la Categoria Assoluti. Si lotta ad armi pari ma i per i padroni di casa non si mette bene, poco dopo il fischio di inizio è Formilli a mettere la firma sul primo gol. La Lazio ha cuore, tecnica e un “giro palla” praticamente perfetto è frenata solo dalle condizioni metereologiche avverse, ma la voglia di vincere è più forte. I ragazzi di mister Ieradi mettono in campo tutto e complici un paio di incertezze di Giuseppe Vecchio (che porta a casa i guanti di ho Soccer come miglior portiere) vincono 3 a 2 e volano in semifinale. Il campo è ormai impraticabile e quindi l’altro quarto in programma tra CCRoma e Tevere Remo viene sospeso e rinviato.



Sulla pagina Facebook i video e i post in tempo reale, mentre sul Corriere dello Sport gli highlight della giornata.



