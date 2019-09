6 anni di attività per la rete di installatori Smart Partner

La rete di installatori Smart Partner con copertura nazionale compie 6 anni di attività.

Treviso, 05 settembre 2019. Nata nel 2013 su iniziativa di VP Solar, che tuttora la coordina, nel tempo ha coinvolto oltre 500 aziende professionali in tutte le regioni italiane. Offrendo servizi di proposta di sistemi energetici, installazione e manutenzione.



Nei 6 anni di attività, la rete Smart Partner ha gestito oltre 15.000 leads, realizzando molte migliaia di impianti, con standard qualitativi elevati e verificati, all’interno di convenzioni della rete con diverse realtà ed associazioni nazionali.



Tra le iniziative più significative, quelle sviluppate congiuntamente con Altroconsumo nel quadro del progetto europeo CLEAR che in Italia ha trovato applicazione mediante i Gruppi di Acquisto di Casarinnovabile.it.



Le attività della rete sono state rivolte sia al mercato residenziale che a quello commerciale, con la precisa volontà di sviluppare il ruolo del Prosumer, consumatore di energia in grado di prodursi almeno in parte l’energia usata.



Lo Smart Partner usualmente sviluppa preliminarmente un’analisi dei consumi energetici dell’utenza per proporre le tecnologie più adatte ad ottimizzare la gestione dell’energia, come ad esempio il fotovoltaico, lo storage, le pompe di calore, i sistemi di ricarica per veicoli elettrici.



L’affidabilità e le prestazioni delle soluzioni proposte sono frutto di 20 anni di esperienza nella selezione di prodotti e sistemi da parte del team di ingegneria di VP Solar.



Nel 2019 i servizi messi a disposizione degli installatori aderenti alla Rete hanno ricevuto un ulteriore impulso, seguendo l’evoluzione del mercato dei sistemi energetici.



Corsi tecnici e di qualificazione

Molti sono i corsi offerti gratuitamente agli installatori e progettisti, relativamente a nuove soluzioni per la produzione, accumulo ed uso smart dell’energia.



I più apprezzati sono risultati in particolare quelli relativi alle stazioni di ricarica per auto elettriche e per i sistemi di accumulo energetico.

Il calendario dei corsi è pubblicato nella sezione VP Solar Academy.



Bandi Storage

Sono state sviluppate attività a supporto della partecipazione ai bandi di incentivo per i sistemi di storage, come quelli di Veneto e Lombardia.



In particolare sono state raccolte le documentazioni tecniche necessarie a partecipare, offrendo consulenza gratuita agli installatori per le migliore scelte, tenendo conto che i bandi generano graduatorie che premiano alcuni prodotti.



ESCO per finanziare i progetti

VP Solar ha definito recentemente un accordo con una primaria ESCO nazionale, che consente agli Smart Partner di fruire di una convenzione per finanziare impianti fotovoltaici ed interventi di riqualificazione in aziende.



L’ESCO fornisce il supporto finanziario e tecnico per realizzare interventi di contenimento dei consumi che ripagheranno nel tempo l’investimento. Rendendo possibili installazioni che altrimenti non avrebbero trovato fattibilità per la mancanza della disponibilità finanziaria da parte dell’impresa. Scopri di più clicca qui.



Generazione leads a favore degli Smart Partner

Prosegue l’attività di generazione leads, grazie ad importanti accordi nazionali con associazioni e gruppi di consumatori, riguardanti impianti fotovoltaici, storage, stazioni di ricarica e pompe di calore/condizionamento.



La possibilità di offrire una copertura nazionale capillare e professionale su elevati standard qualitativi, ha reso la rete un soggetto molto apprezzato.



Nuove normative ed incentivi

Agli Smart Partner viene offerta una consulenza per interpretare le nuove normative e comprendere i sistemi di incentivo.



Si sta aprendo una nuova stagione per le rinnovabili, per la quale è essenziale comprendere come posizionarsi nel mercato e che servizi e proposte offrire e a quali target.