6 novembre 2021: P. P. P. Pier Paolo Pasolini [Passi recitati, letture, testimonianze e immagini]

Sabato 6 novembre 2021 alle ore 20.00 (I set) e 21.30 (II set) la Sala Etrusca di Palazzo Pesce ospita “P. P. P. Pier Paolo Pasolini” insieme alla voce recitante di Lino De Venuto e Monica Angiuli, alle percussioni di Stefano Del Sole e alla partecipazione del pubblico.

Uno spettacolo in Puglia che rende omaggio a Pasolini traendo spunto dalla sua passione per i treni, per le locomotive a vapore e per i movimenti lenti dei vagoni che trasportavano lavoratori, studenti, forestieri ed emigranti. Un ideale viaggio ferroviario su rotaie che intreccia passi recitati, letture, musica, immagini, testimonianze e in cui le stazioni altro non sono che alcune tra le sue opere più intense. Perché l’unico modo per conoscere realmente Pier Paolo Pasolini è leggere e approfondire le sue pagine che, tutte insieme, costituiscono la sua biografia.



Una serata intensa per ripercorrere un’esistenza vissuta con coraggio e passione in aperta e continua lotta con la società del suo tempo, fino all’ultima, tragica stazione, quell’Idroscalo di Ostia dove fu barbaramente ucciso il 2 novembre del 1975.



Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)