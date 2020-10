60 Etichette per il XVII Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau

Alla Rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna, sono 51 i vini italiani e 9 gli stranieri, tra tedeschi e ungheresi, che si contenderanno le medaglie assegnate in base ai punteggi di enologi, sommelier e giornalisti di settore coinvolti nel panel di degustazione di venerdì 9 ottobre. L’annuncio dei vincitori è in programma per venerdì 16 ottobre.

Anche quest'anno il Comitato Mostra Valle di Cembra, pur dovendo fare i conti con le difficoltà organizzative legate all'attuale situazione sanitaria, è riuscito a concretizzare il Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau, giunto alla sua XVII edizione e in programma per venerdì 9 ottobre presso le splendide sale di Palazzo Maffei a Cembra.



E, a dispetto di quest’annata assolutamente particolare per le cantine, i numeri confermano l’importanza attribuita dai produttori a questo appuntamento, da sempre momento di confronto e stimolo.



In linea con le precedenti edizioni, sono infatti 60 i vini in concorso, di cui 51 italiani e 9 stranieri, grazie alla partecipazione di cantine tedesche e ungheresi, che hanno riconosciuto nel Concorso una interessante occasione per presentarsi al pubblico italiano e raccogliere i giudizi del panel di esperti a cui è affidata la degustazione.



La commissione è infatti composta da 18 membri suddivisi tra enologi, sommelier – in rappresentanza di diverse associazioni– e giornalisti della stampa di settore, che esprimeranno i propri giudizi attraverso degustazioni alla cieca in cui sarà chiesto di analizzare il vino nel suo complesso, prendendo in considerazione vista, olfatto, gusto e gusto-olfatto.



Le etichette che avranno ottenuto un punteggio tra 80 e 84,99 potranno dunque ambire alla Medaglia d'Argento, quelli tra 85 e 89,99 alla Medaglia d'Oro e quelli sopra 90 alla Gran Medaglia d'Oro, con il limite che i vini premiati non potranno superare il 30% del totale dei partecipanti, per un massimo quindi di 18 etichette premiate.



L'esito del concorso, che ha avuto il sostegno anche del Consorzio Vini del Trentino, sarà reso noto venerdì 16 ottobre, in concomitanza con la XXXIII edizione della Rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna, organizzata con il supporto di Trentino Marketing e il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino nell'ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest.



Chiunque vorrà degustare i vini candidati al Concorso, infatti, potrà farlo da giovedì 15 a sabato 17 ottobre a Trento, dalle 17.00 alle 22.00, presso le sale di Palazzo Roccabruna – Enoteca Provinciale del Trentino, messo a disposizione per l’occasione dalla CCIAA di Trento. E per stimolare una maggiore consapevolezza in fase di assaggio e raccogliere ulteriori informazioni utili a capire quali siano i sentori maggiormente apprezzati, il pubblico sarà invitato a condividere le proprie percezioni e dare un voto ad ogni referenza degustata su un’apposita cartolina distribuita insieme alla carta dei vini.



"È stato un anno del tutto particolare - dichiara Renzo Folgheraiter, neo Presidente Comitato Mostra Valle di Cembra – in cui abbiamo dovuto riprogrammare più volte il tutto. Ci tenevamo però soprattutto a confermare il Concorso, perché lo riteniamo un momento fondamentale della nostra manifestazione e una bella occasione di visibilità per le aziende di questo comparto, che come sappiamo hanno vissuto mesi difficili a causa del lockdown. L’ottima risposta ricevuta, con un numero di aziende in linea con gli anni scorsi, ci conferma che abbiamo fatto la scelta giusta e ci auguriamo possa essere di buon auspicio anche per le future edizioni ".



www.mostramullerthurgau.it



La Rassegna Internazionale Müller Thurgau: Vino di Montagna è organizzata dal Comitato Mostra Valle di Cembra, con il supporto di Trentino Marketing e il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest, oltre alla collaborazione di Provincia Autonoma di Trento, APT Pinè Cembra, Comunità della Valle di Cembra, BIM dell’Adige, Comune di Cembra Lisignago, Comune di Giovo, Comune di Altavalle, Fondazione Edmund Mach, Consorzio Vini del Trentino, Istituto Tutela Grappa del Trentino, Palazzo Roccabruna-Enoteca Provinciale del Trentino, Cassa Rurale Rotaliana e Giovo, Cassa Rurale Trento-Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra, Pastificio Felicetti, Acqua Cedea.



Nato tra il 1882 e il 1891 dall'incrocio di Riesling renano e Madaleine Royal per mano del prof. Hermann Müller, il Müller Thurgau è un vitigno che matura al meglio in montagna e che in Valle di Cembra, territorio al riparo da montagne e boschi e caratterizzato da terreni porfirici e forte escursione termica, ha trovato il suo habitat ideale. Dalla vinificazione delle sue uve, si ottiene un vino bianco di colore giallo paglierino scarico con riflessi verdolini, una componente aromatica molto evidente, con sentori di erbe aromatiche, sambuco, frutta tropicale e agrumi. Sapido, minerale, con piacevole acidità: tipiche caratteristiche dei vini di montagna.