66° Concorso estivo Maria Canals, Barcellona

57 concorrenti provenienti da 22 paesi diversi. Palau de la Música Catalana dal 3 al 15 luglio 2021

Il 66 ° estivo Maria Canals Competition rivisita la sua essenza nel mese di luglio e ristruttura IT per i tempi nuovi



Il 66 ° edizione si terrà presso il Palau de la Música Catalana dal 3 al 15 luglio 2021.

Questa versione fresca ed estiva riunisce 57 concorrenti provenienti da 22 paesi diversi, che saranno valutati da una giuria intergenerazionale a parità di composizione Il Concorso, storicamente pioniere nell'innovazione tecnologica, si adegua alle nuove sfide virtuali preservando la presenza di persona ai round La OFF Competition spreme la sua essenza per illuminare il 66 °.



I 57 concorrenti provenienti da 22 paesi diversi daranno vita a un concorso che, dal 1954, segue la volontà della sua fondatrice, Maria Canals i Cendrós , raccogliendo il talento dei migliori giovani pianisti del mondo per la città di Barcellona e i suoi artisti per godere. Una volta ripristinata la mobilità internazionale, il Concorso può aiutare ancora una volta tanti giovani pianisti a realizzare il loro sogno, che è quello di intraprendere una carriera che sia anche la loro passione. E tutto questo lo sperimenteremo in una fresca edizione estiva .



Volevamo che i concorrenti selezionati per l'edizione 2020 avessero l'opportunità di competere, sulla base dell'idea che il Concorso fosse stato rinviato ma non annullato, e che stiamo organizzando la 66 ° edizione nel nostro 67 ° anno di esistenza. Il nostro obiettivo era che i concorrenti che dovevano esibirsi al Palau de la Música a marzo 2020 arrivassero finalmente a luglio.



Sette concorrenti spagnoli si esibiranno in questa edizione, il che dimostra che, oltre ad essere attraente a livello internazionale , con Cina e Russia come i paesi con il maggior numero di concorrenti, il Concorso Maria Canals è ancora attraente per i talenti locali. Poiché i concorrenti hanno un anno in più rispetto a quando si sono iscritti, l'età media è leggermente aumentata da 24,5 a 25 anni, con un'età massima eccezionale di 30 e un minimo di 19. Sarà la competizione più vissuta degli ultimi anni.



La giuria del Concorso, sotto la direzione artistica di Carlos Cebro , che ne è anche il Presidente, è intergenerazionale e ha parità di composizione . I pianisti Alba Ventura e Ramon Coll , appartenenti a due generazioni diverse, sono i rappresentanti catalani. Nel frattempo, Mladen Tcholitch , vincitore nel 2007, e Alexander Moutouzkine, vincitore nel 2002, saranno gli occhi scrutatori con una migliore comprensione del contesto. I sette membri includono anche la pianista Uta Weyand , dalla Germania, ed Ewa Osinska , dalla Polonia.







I turni e il Gran finale



Il Concorso 2021 ha la stessa struttura degli ultimi anni così come il repertorio da eseguire in ogni turno fino al Gran finale. Più che mai, il Concorso fauno sforzo speciale per invitare studenti di pianoforte localiche desiderano intraprendere una carriera professionale, comprendendo che le prove sono un'opportunità unica per misurare il proprio talento contro concorrenti provenienti da tutto il mondo. Li invitiamo a sentire il vero ritmo della competizione, seguendo lo spirito che la stessa Maria Canals ha ispirato nei principi fondanti, che era quello di arricchire le esperienze dei propri studenti.



Turni eliminatori e semifinale. Dal 4 luglio ° all'11 luglio °



Ilprimo turnodel Concorso, che quest'anno si svolgerà presso il Petit Palau dal 4 luglio ° al 7 luglio ° , valuta eccellenza tecnica e le grandi riferimenti . Tutti i concorrenti dovranno eseguire un preludio e fuga di Johann Sebastian Bach, una sonata di Beethoven e un grande studio romantico. I concorrenti con i migliori punteggi sono convocati il 8 luglio ° e 9 ° per il secondo turno di mostrare la loro versatilità e la familiarità con le grandi opere del repertorio pianistico , eseguendo una grande opera romantica e due pezzi contemporanei in un programma di ampio respiro. Solo i primi 6 raggiungono la semifinale . Su 11 luglio °si svolgerà una vera e propria maratona dove i pianisti più affermati avranno a disposizione quaranta minuti per mettere alla prova le proprie sfumature interpretative, personalità e profondità artistica .



Il carisma del Gran finale



Il Gran finale è una vera festa. Nonostante la significativa sfida di suonare in formato concerto con una grande orchestra come la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), sotto la direzione del suo direttore interno, Manel Valdivieso , è ancora un evento per mostrare aspetti al di là dell'ambito strettamente musicale : presenza e attitudine, capacità di comunicare con l'orchestra e il pubblico, l'eleganza e la compostezza in uno dei luoghi più emblematici d'Europa. Pertanto, il 14 luglio th, la giuria, il pubblico e la giuria degli studenti metteranno alla prova il polso artistico e il carisma dei finalisti con l'esecuzione di essenziali concerti per pianoforte. Una serata e una celebrazione sponsorizzata dalla Fundació Banc Sabadell dove, finalmente, conosceremo i tre vincitori dei principali premi offerti da Fundació Jesús Serra , Fundació Carulla e Fundació Lluís Coromina .



I premi. Donatori e cerimonia finale



Il concorso mette in palio più di 80.000 euro in premi, tra cui i premi principali, i premi speciali, i premi concerto e il premio Naxos, che consiste nella registrazione di opere di padre Antoni Soler. La Maria Canals ringrazia sinceramente l'atto di servizio di tutti i donatori del premio che con il loro contributo hanno dimostrato impegno nell'aiutare a realizzare i sogni del concorrente, ovvero a perseguire una carriera che è anche la loro passione, suonando il pianoforte.



Dopo più di dieci giorni intensi, è tempo di festeggiare e onorare i vincitori. Il giorno dopo il Gran finale, il 15 luglio ° , il Saló de Cent del Comune di Barcellona ospita la cerimonia di premiazion