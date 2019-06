7 vizi capitali and more

Sabato 22 giugno dalle ore 17.00, Martinasgallery avrà il piacere di presentare 7 Vizi Capitali di Laurina Paperina.

MARTINASGALLERY

Presenta:

7 VIZI CAPITALI di Laurina Paperina



SABATO 22 GIUGNO 2019 DALLE ORE 17.00







Laurina Paperina si descrive come "un'anatra con testa umana" che, "non vuole fare arte seria".

La maggior parte della sua produzione verte sulla rappresentazione di un immaginario caricaturale di eroi contemporanei. Attraverso i suoi personaggi da cartone animato e l’uso dell’ironia Laurina riesce a esplorare diversi mondi come: l’arte, la politica, la religione e la cultura pop, facendo luce sulle pretese del mondo di oggi.



Questa serie di elementi distintivi li ritroviamo in un unico grande lavoro, più grande nella sua fattispecie : I 7 vizi capitali - Invidia, Accidia, Lussuria, Gola, Avarizia, Ira e Superbia.

La realizzazione, proposta in questa sequenza, ha impegnato l’artista per ben 8 mesi dove ciascuna tela è dimostrazione di uno studio preciso e raffinato



All’interno di esse infatti troviamo riferimenti ispirati a ogni aspetto della nostra quotidianità, con attenzione per esempio all’arte contemporanea – Love, di Maurizio Cattelan – all’arte moderna - Le déjeuner sur l'herbe di Manet – alla politica – Donald Trump – al cinema – Pulp Fiction – alla televisione – Game of Thrones – e alla religione – Papa Francesco – .

Una riflessione pragmatica da parte di Laurina Paperina che, con la collocazione dei diversi personaggi, racconta la sua particolare visione del mondo.



Dopo la sua presentazione alla settimana dell’arte a Miami – Art Basel 2018 -, l`installazione, acquistata da un collezionista svizzero, verrà esposta per la prima volta in Italia proprio presso Martinasgallery, dove sarà possibile perdersi nel mondo di Laurina. In aggiunta ai 7 Vizi Capitali un allestimento di carte, tele e un video time lapse dell’intera produzione.













