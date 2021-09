Cathay Pacific: 75 anni di innovazione e sviluppo sostenibile

Il 24 settembre Cathay Pacific, la quarta compagnia aerea più longeva al mondo, festeggia il suo 75° anniversario ripercorrendo le tappe e i traguardi della sua evoluzione.

Dal volo inaugurale di 75 anni fa, Cathay Pacific si è trasformata da una piccola Compagnia aerea regionale in un vettore internazionale che ha saputo farsi strada in tutto il mondo, vincendo quattro volte il premio come World's Best Airline agli Skytrax Awards.

Oggi il vettore a cinque stelle opera con una delle flotte più giovani dei cieli e offre servizi cargo e passeggeri verso oltre 100 destinazioni in sei diversi continenti. Per oltre tre quarti di secolo, la compagnia aerea ha trasportato milioni di passeggeri in tutto il mondo avvicinandoli alla loro famiglia, agli amici e proiettandoli verso nuove esperienze.



Un percorso di crescita all’insegna della sostenibilità

Quarta compagnia aerea più longeva al mondo, Cathay Pacific opera con una delle flotte più giovani al mondo (età media di soli 6,5 anni) composta da 180 aeromobili, rinomati per le eleganti cabine pluripremiate e un innovativo sistema di intrattenimento a bordo. Negli anni, la Compagnia ha continuato a investire in nuovi velivoli tecnologicamente avanzati ed efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, per ridurre le emissioni e l'impatto ambientale.



Grazie a ulteriori Airbus A350 e A321 neo e i nuovi Boeing 777-9X che entreranno in servizio entro pochi anni, la compagnia aerea sarà in grado di abbassare ulteriormente l’età media della flotta e di offrire ai passeggeri un’esperienza di volo sempre migliore.



Leader nelle iniziative sostenibili

Cathay Pacific ha assunto una posizione di avanguardia negli investimenti e nell’uso dei biocarburanti. Tutti i voli di consegna di nuovi aerei della flotta vengono effettuati utilizzando esclusivamente una miscela di biocarburante e, nel 2016, l'A350-900 della Compagnia ha effettuato il volo più lungo del mondo alimentato da biofuel.

25 anni, molto prima che la sostenibilità diventasse un tema di attualità, Cathay Pacific è stata la prima Compagnia a monitorare pubblicamente le proprie performance in campo ambientale. E’ stata infatti la prima in Asia a lanciare il proprio programma di compensazione delle emissioni di carbonio nel 1997 e a investire nella produzione di biocarburante con Fulcrum. Inoltre, nel 2019, Cathay Pacific è stata la prima compagnia aerea al mondo a servire a bordo dei propri aerei Omnipork, un'alternativa vegetale alla carne di maiale.

La sostenibilità continua tutt’ora ad essere l’obiettivo che guida tutte le iniziative in materia di rapporti con la comunità, ambiente, biodiversità e responsabilità sociale d'impresa. Nel 2021, Cathay Pacific è stata la prima compagnia aerea asiatica a impegnarsi ad azzerare le emissioni di carbonio nette entro il 2050.

Nel 2014, Cathay Pacific è stata la prima Compagnia aerea ad investire acquistando azioni di Fulcrum, pioniere mondiale nello sviluppo e nella commercializzazione della conversione di rifiuti urbani in carburante sostenibile per l’aviazione.

Cathay Pacific è stata la prima Compagnia aerea al mondo a servire a bordo Omnipork, un'alternativa vegetale alla carne di maiale.



Migliorare la customer experience

Da 75 anni Cathay Pacific si impegna affinchè volare sia molto più che una semplice opzione per spostarsi da un punto all’altro nel mondo. Il primo studio di yoga al mondo in una lounge aeroportuale, la prima birra artigianale in bottiglia da gustare a 35.000 piedi e il primo servizio di check-in online sono solo alcuni dei servizi e benefit studiati per offrire ai passeggeri un’esperienza indimenticabile.

Le poltrone completamente reclinabili, che diventano dei confortabili letti, sono state introdotte a bordo da Cathay Pacific più di venti anni fa, rivoluzionando il livello di comfort sui voli a lungo raggio. Anche l’offerta di entertainment a bordo è sempre stata all’avanguardia: il primo servizio radio in diretta del mondo ha fatto il suo debutto a bordo di un aereo della Compagnia nel 1991, e nel 2004 sono stati introdotti i primi giochi Nintendo on demand.

L'intera flotta di Cathay Pacific è ora dotata di Wi-Fi, e la maggior parte dei velivoli offrono la possibilità di guardare canali TV di notizie e sport in volo.

Cathay Pacific è stata inoltre la prima compagnia aerea a introdurre i televisori UHD, e il nuovo e avanzato Airbus A321neo è dotato di schermi TV personali 4K Ultra-HD.

Nel 1991, Cathay Pacific è stata una delle prime Nel 2021, Cathay Pacific è la prima compagnia compagnie aeree ad introdurre giochi Nintendo on- aerea al mondo ad introdurre schermi 4K UHD a demand. bordo del nuovo A321neo.



Uno sguardo al futuro per ampliare il network

Spirito pionieristico e innovazione sono stati il fulcro principale della filosofia di Cathay Pacific nel corso degli anni.

Il team di ingegneri della compagnia aerea ha lavorato con il team di ricerca e sviluppo del rinomato brand Rolls Royce per lanciare il primo volo non-stop al mondo da Londra a Hong Kong nel 1983, un record mondiale a quei tempi. Solo poco più di un decennio più tardi, Cathay Pacific ha anche promosso il primo volo commerciale transpolare al mondo tra New York e Hong Kong - una rotta che oramai è diventata standard e abituale poiché consente di ridurre la durata del viaggio e le emissioni di carbonio.

Come co-fondatore dell'alleanza oneworld, Cathay Pacific offre più di 200 destinazioni che permettono ai propri clienti di rimanere sempre in contatto con le loro famiglie e amici, e di lanciarsi in nuove avventure.

Cathay Pacific è stata la prima compagnia aerea al Cathay Pacific è stata la prima compagnia aerea ad mondo a operare un volo non-stop sulla tratta effettuare un volo transpolare commerciale nel Londra-Hong Kong, che ha battuto il record mondiale nel 1983.

1998. Questa rotta più breve tra il Nord America e l'Asia è diventata uno standard per il settore.



Primati e curiosità

In questi 75 anni, lo spirito innovativo di Cathay Pacific l’ha portata a distinguersi dalle altre compagnie e vivere tante “prime volte”: di seguito un breve riassunto dei più importanti traguardi raggiunti.

Data Accadimento

Dettagli

Set 1946 Primo servizio merci tra Australia e Cina Il volo inaugurale di Cathay Pacific tra Sydney e Hong Kong è stato effettuato a bordo del primo aereo della compagnia, un Douglas-DC3 a elica affettuosamente conosciuto come “Betsy”. Trasportava casse contenenti 2.000 pulcini appena nati. Oggi è conservato come cimelio al Museo di Scienza e Tecnologia di Hong Kong.



Apr 1962 Inizio dell’Era dei Jet Nove Convair 880 Jet furono aggiunti alla flotta tra il 1962 e il 1974. Una celebre foto celebrativa dell’epoca mostra l'equipaggio di cabina vestito con la prima uniforme rossa, in piedi di fronte al primo aereo di linea della compagnia aerea presso l'hangar dell’aeroporto di Hong Kong Kai Tak.

Più di cinquanta anni dopo, nel 2015, per celebrare il 70o anniversario della compagnia aerea questa immagine iconica è stata ricreata con l'ultimo esemplare introdotto nella flotta della compagnia aerea - l'Airbus A350.

Nella foto l'A350 appare di dimensioni maggiori rispetto al Convair, con motori molto più grandi ed efficienti.

Il personale di bordo ha posato con le attuali uniformi accanto al personale di prima linea più longevo della Compagnia, che ha indossato l'uniforme storica come nella foto originale.

1964 Il primo milione di passeggeri trasportati Nel 2019, Cathay Pacific ha trasportato tre volte questa quantità - tre milioni di passeggeri - ogni mese.

1976 Sponsor della prima edizione del torneo Hong Kong Sevens Cathay Pacific ancora oggi continua a sponsorizzare questo torneo iconico di rugby.

16 Lug 1980 Lancio della rotta Londra Gatwick Negli anni '70-'80 la tecnologia disponibile all’epoca costringeva a una sosta per il rifornimento di carburante sulla rotta tra Londra e Hong Kong. Gli ingegneri di Cathay Pacific lavorarono a stretto contatto con quelli di Rolls Royce per migliorare l'efficienza energetica dei motori, arrivando a

lanciare il primo volo non-stop da Londra a Hong Kong nel 1983.



1981 Lancio del servizio cargo Hong Kong- Francoforte-Londra due volte a settimana

1983 Prima compagnia aerea al mondo a volare non- stop da Londra a Hong Kong Il volo ha raggiunto un record mondiale. Cathay Pacific è stata la prima compagnia aerea in Asia ad offrire First, Business ed Economy Class su ogni volo di questa rotta.



3 Apr 1984 Lancio dei voli

passengeri Francoforte

da L'introduzione dell'iconico Boeing 747 portò ad una rapida espansione del network, in occasione del 40° anniversario della Compagnia aerea. In questi anni sono state inaugurate diverse rotte verso l'Europa e il Nord America, democratizzando il volo e migliorando i collegamenti a livello globale.



1 Apr 1986 Annuncio dei nuovi voli passeggeri da Parigi e Roma

2 Apr 1986 Primo volo passeggeri da Roma

26 Ott 1986 Lancio della rotta di Amsterdam

1988

Lancio della rotta di Zurigo

1989 Lancio di Manchester via Francoforte, seguito dal servizio Parigi-Manchester- Hong Kong nel 1992.

1991 La prima compagnia a offrire un servizio radio in diretta a bordo

Il primato nei servizi di entertainment a bordo è proseguito con l’introduzione del WiFi e della TV in diretta a bordo nel 2016.

30 Apr 1991 L’offerta da Londra Heathrow si arricchisce dei voli CX251/250

1994 Il brushwing debutta sul nuovo Airbus A330 in Francia Il nuovo logo interpreta lo spirito del vettore: il brushwing ricorda la forma delle ali di un uccello in volo, mentre il carattere che ricorda la scrittura manuale riflette la filosofia di Cathay Pacific basata su un servizio caldo, di cuore.



Giu 1994 Schermi TV individuale disponibili sulle poltrone in Business Class Cathay Pacific è stata la prima compagnia a offrire una seconda traccia audio per i film in lingua cantonese, in un momento in cui la TV personale non era ancora disponibile.

Alla consegna del 18o Boeing 747, sul bracciolo di ogni nuovo sedile di Business Class c'era una piccola TV personale, che offriva ai passeggeri la possibilità di guardare sei canali di intrattenimento, film senza limiti, documentari e videoclip, tra cui i

migliori film della cultura mandarina, cantonese e giapponese.



1996 Prima compagnia aerea a monitorare con trasparenza il suo impatto ambientale Cathay Pacific ha iniziato a comunicare volontariamente i dati sulle emissioni 25 anni fa. Da allora viene pubblicato ogni anno un rapporto sulla sostenibilità, che illustra le numerose attività in diverse aree: dalle persone, alla sicurezza, all'ambiente, alla biodiversità fino alla responsabilità sociale d’impresa.

1997 Prima Compagnia ad introdurre il Boeing 777-300

6 Lug 1998 Primo volo transpolare diretto al mondo La rotta che sorvola il Polo Nord copre la distanza più breve tra l'Asia Pacifico e il Nord America. Da quando Cathay Pacific ha effettuato il primo volo commerciale transpolare non-stop al mondo, questa rotta è diventata la norma per il settore grazie ai tempi di viaggio più brevi, al risparmio di carburante e alle riduzione delle emissioni.

25 Mag 1999 Introduzione della prima poltrona totalmente reclinabile in First Class

Anche la prima poltrona totalmente reclinabile in Business Class è stata lanciata su un 747, con configurazione a lisca di pesce. In Premium Economy Class, invece, ha fatto il suo debutto a bordo di un 777.

2001 Prima Compagnia aerea a introdurre il check-in online



2002 Lancio voli cargo da Bruxelles, Milano, Manchester



Set 2004 Giochi Nintendo® disponibili su richiesta (in First e Business Class) L’offerta comprendeva 31 giochi Nintendo® a bordo disponibili su richiesta. Il sistema Nintendo Gateway Game Boy era disponibile in First e Business Class su tutti gli aerei a lungo raggio Cathay Pacific.

28 Mar 2010 Lancio del volo passeggeri da Milano

Ago 2014 Prima Compagnia aerea a investire nella produzione di biocarburanti. Cathay Pacific fu la prima compagnia aerea a fare un investimento azionario in Fulcrum, con cui ha stipulato un accordo a lungo termine per la fornitura di 375 milioni di litri di carburante per aviazione a basse emissioni di carbonio nell'arco di dieci anni.



Mag 2016

Il primo A350 atterra a Hong Kong - il volo più lungo del mondo con L’aeromobile debutta con WiFi, live TV e nuovissime Business, Premium Economy ed Economy Class.

una miscela di biocarburante

L'A350 è un aereo molto più leggero e tecnologicamente avanzato, che offre un miglioramento del 25% nell'efficienza del carburante.

Giu 2016 Primo e unico volo non- stop tra Madrid e Hong Kong

Feb 2017 Prima birra artigianale imbottigliata al mondo da gustare a 35.000 piedi Non è un segreto che la pressione della cabina e l'altitudine influiscano sulle papille gustative dei passeggeri, ma utilizzando una combinazione di scienza e metodi di produzione di birra tradizionali è stato possibile creare “Betsy Beer”, in collaborazione con Hong Kong Beer Co. Una combinazione di ingredienti provenienti da Hong Kong e UK, un aroma speciale e una gasatura ad hoc consentono di ottenere un ottimo gusto sia in volo che a terra.

Giu 2017 Lancio del volo da Barcellona

2019 Lancio del primo studio di yoga al mondo in una lounge aerea; Cathay è la prima compagnia aerea al mondo a servire Omnipork, un'alternativa a base vegetale alla carne di maiale The Sanctuary è uno studio di yoga all’interno di The Pier Business Class Lounge di Cathay Pacific, all'Aeroporto Internazionale di Hong Kong.

Cathay Pacific è stata la prima compagnia aerea al mondo a servire ai suoi passeggeri Omnipork, un'alternativa vegetale alla carne di maiale.

2020

Taglio di 43 milioni di unità di plastica monouso Cathay Pacific ricicla o riutilizza circa il 90% di tutti gli aerei ritirati. La compagnia aerea si è inoltre impegnata a ridurre del 50% l’utilizzo di plastica monouso dalle operazioni entro la fine del 2022.

Giu 2021 Impegno a neutralizzare le emissioni di carbonio entro il 2050.

Ago 2021

Gestisce la flotta passeggeri più giovane del mondo.* Presenta il nuovissimo A321neo, con schermi 4K UHD e cabine completamente rivoluzionate Con i nuovi aerei che sono entrati e che entreranno nella flotta di Cathay Pacific (tra cui ulteriori Airbus A350, A321neo e Boeing 777-9X), la compagnia aerea offre ai passeggeri una flotta giovane e rinnovata.



Alcune note

• Cathay Pacific Airways, con sede a Hong Kong, è una compagnia aerea internazionale a cinque stelle che offre servizi passeggeri e cargo a livello mondiale, tra Asia Pacifico, Europa, Nord America e Africa.

• Dall'Europa, Cathay Pacific opera attualmente servizi regolari di trasporto passeggeri e cargo verso Amsterdam, Francoforte, Parigi e Londra, con una presenza in Francia, Germania, Israele, Italia, Spagna e Svizzera.

• Cathay Pacific, secondo la classifica di Airline Ratings, ha il più sicuro Covid-secure rating a 5 stelle.

• Cathay Pacific ha vinto quattro volte i “World's Best Airline” di Skytrax e per cinque anni consecutivi si è aggiudicata anche il titolo di “World's Top 10 Cleanest Airline”.

• Cathay Pacific è la quarta compagnia aerea più storica al mondo con il suo nome di fondazione. L'età della compagnia aerea è preceduta da KLM a 101 anni, Qantas a 100 e Air New Zealand a 89.

• Cathay Pacific opera con la flotta più giovane di aerei a fusoliera larga e stretta, tra le compagnie aeree internazionali con una dimensione di flotta simile. Dati ad agosto 2021.