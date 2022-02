8 aprile 2022: Due Classici Romantici [Musiche di Brahms e Beethoven]

Venerdì 8 aprile 2022 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce sono protagonisti i “Due classici romantici” del violino di Gabriele Ceci e del pianoforte di Mirco Ceci.

Un concerto classico in Puglia per riascoltare due pilastri del repertorio cameristico: la Sonata op. 24 n. 5 “La Primavera” di Ludwig van Beethoven, un’opera idillica e “mozartiana” che tuttavia presenta una certa tensione ponendo i due strumenti in una sorta di competizione e antagonismo, e la Sonata op. 79 n. 1 di Johannes Brahms, composta nel 1878 e vicina al classicismo beethoveniano di cui mantiene il tono molto sobrio e una parte armonica tormentata ma priva di grandi elementi di contrasto.



A rendere questi due capolavori per violino e pianoforte saranno i fratelli Gabriele Ceci, studi di Violino al Conservatorio di Bari e di Ferrara, perfezionamento a Schaffhausen con Menahem Pressler e Werner Bärtschi, una carriera di importanti stagioni concertistiche, come Teatro Piccinni di Bari, Mantova Musica Contemporanea e Società dei Concerti di Milano, collaborazioni con Salvatore Accardo e l’Orchestra dell’Opera di Roma e del Teatro La Fenice di Venezia e una discografia in cui spicca l’incisione di musiche di Paganini e Giuliani (IMD Music) con il suo Paolo Castello del 1786, e Mirco Ceci, diploma e laurea di II livello in Pianoforte e Composizione al Conservatorio Piccinni di Bari, perfezionamento con maestri del calibro di Leonid Margarius, Piero Rattalino e Eliso Virsaladze, e una attività in veste di pianista e di compositore che lo vede sui palcoscenici del Teatro La Fenice di Venezia, Unione Musicale di Torino, Società dei Concerti di Milano e a Londra, Saragozza e Bellinzona, e attualmente docente di Pianoforte al Conservatorio Giordano di Foggia.



Comunicato a cura di Stefania Gianfrancesco



Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)