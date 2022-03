8 Marzo 2022: Daniel Canzian omaggia la bellezza delle donne con un menu dedicato

In occasione della Giornata Internazionale della Donna lo Chef di origini venete propone cinque piatti appositamente selezionati. Partner d'eccezione la Maison francese di Champagne Duval-Leroy.

“L’arte culinaria esprime la sua massima raffinatezza attraverso la sintesi e la semplicità”. Con queste parole Daniel Canzian descrive il primo punto del suo manifesto gastronomico, e seguendo tale idea, per il prossimo 8 marzo propone un menu speciale, pensato per riflettere e celebrare la bellezza femminile: cinque portate caratterizzate da sapori delicati, resi ancora più eleganti dall’esclusivo abbinamento agli Champagne della Maison francese Duval-Leroy.



Ad aprire la proposta dello Chef sarà il noto Uovo d’artista, l’entrée tra i piatti protagonisti del menu Iconico, l’offerta che racchiude una selezione delle creazioni più conosciute ed apprezzate di Daniel Canzian. A comporre l’antipasto, selezionato dal menu Alla carta con un tocco veneto, saranno i Frutti di mare dell’Adriatico immersi in “Bordeto” al pepe di Timut. A seguire l’eleganza delle Mezze lune di patate di montagna con barbabietole, caviale e champagne. Protagonista del secondo piatto sarà la tenerissima Nocetta d’agnello aromatizzata agli agrumi. Sulla scia della stagione del Carnevale, l’ultima portata: il Croccante veneziano ai cereali, servito con yogurt e gelato ai biscotti. Infine, a chiudere, verrà servita una selezione di Piccola pasticceria in abbinamento al caffè.



Ad accompagnare le proposte gastronomiche dello chef Daniel Canzian ci sarà una selezione di Champagne della Maison Duval-Leroy: dal Blanc de Blancs Prestige Grand Cru al Rosé Prestige Brut Premier Cru, passando per l’iconico Femme Duval-Leroy, perché, come afferma la nota scrittrice e drammaturga francese George Sand, “Lo Champagne aiuta la meraviglia”.



L’esclusivo menu degustazione sarà disponibile il giorno 8 marzo a cena presso DanielCanzian Ristorante.



Prezzo per persona € 100 – abbinamento vini € 50



DanielCanzian Ristorante

Via Castelfidardo angolo San Marco 20121, Milano

Orari

Dal mercoledì alla domenica a pranzo 12.00-15.00 Dal martedì al sabato a cena 19:00-23:00 - Lunedì chiuso

Info e prenotazioni

Tel. +02 63793837

Danielcanzian.com

@daniel_canzian



DanielCanzian Ristorante



DanielCanzian Ristorante è un progetto di ristorazione caratterizzato da una proposta gastronomica innovativa, che si fonda su ricerca, semplicità e stagionalità degli ingredienti, e attualizza i piatti della tradizione con una particolare attenzione al patrimonio regionale veneto. Il ristorante è aperto dalla prima colazione al pranzo - anche in versione business lunch - fino alla cena, con menù degustazione o alla carta. Situato nel vivace quartiere milanese di Brera, DanielCanzian Ristorante valorizza l’alta artigianalità italiana non solo in cucina, ma anche attraverso le scelte di interior design. Dal 2020 propone inoltre il servizio di delivery e asporto DanielCanzian A Casa Tua e l’Emporio online, dove è possibile acquistare i prodotti d’eccellenza dello chef, gift voucher e corsi di cucina.



ph fonte ufficio stampa