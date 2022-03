8 Marzo, Festa della Donna. Sette proposte regalo

Forti, intelligenti, sensuali, creative, irriverenti, romantiche... le donne sono tutto questo e molto più. L' 8 Marzo celebriamo le donne, la loro bellezza e il loro coraggio. Non solo mimose, ma sette proposte da regalare o regalarsi, gialle come il sole!

"Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto" (Oscar Wilde)



Forti, intelligenti, sensuali, creative, irriverenti, romantiche... le donne sono tutto questo e molto più. L' 8 Marzo celebriamo le donne, la loro bellezza e il loro coraggio.

Non solo mimose, ma sette proposte da regalare o regalarsi, gialle come il sole!



L'OCCHIALE WISHU DI DANSHARI

Un esclusivo modello da donna, con soli 125 pezzi numerati. Realizzato in acetato giapponese in cristallo trasparente e titanio placcato oro 24k, tempie trasparenti laminate su entrambi i lati e lenti a gradiente oro Zeiss con A/R e rivestimento. Ad accoglierli, l’esclusiva custodia (Borsellino) per borsetta e Green Card con certifica l'originalità e l'esclusività del prodotto.

Sito: dansharieyewearjp.com



YUZU DI EQUAZIONE BOTANICAL ESSENCE

In Sicilia nasce Equazione Botanical Essence, brand beauty che unisce le proprietà di piante e frutti alla scienza farmaceutica, creando un l’alleato fondamentale per una pelle giovane e luminosa. Ecco allora Yuzu, linea di cui sono disponibili Body Cream, Shower Gel, Hand Cream e Hand Soap. L’agrume originario di Cina e Tibet ha l’aspetto di un incrocio tra un limone e un pompelmo, ed è oggi uno degli ingredienti segreti e più efficaci della beauty routine giapponese. Con la sua scorza irregolare dal colore giallo verde e il profumo agrumato, può essere utilizzato in cucina ma anche come base per cosmetici naturali.

Sito: equazionebeauty.com/it



LA LAMPADA BELL DI AXOLIGHT

Ideata da Manuel Vivian, la sospensione di grandi dimensioni Bell è caratterizzata da una forma “a campana” più o meno allungata a seconda del diametro, mentre la struttura metallica è rivestita in fettucce di tessuto pongé superliscio ignifugato. Disponibile in versioni da soffitto, da parete e a sospensione, viene proposta in 10 colori: nero, verde, giallo oro, blu elettrico, rosso, rosso bordeaux, bianco, bianco caldo, mattone e marrone. I diametri variano da un minimo di 45 cm fino ad un massimo di 180 cm.

Sito: www.axolight.it



GIOIA DI VILLA SANTO STEFANO

Gioia è un vino bianco dall’aroma fruttato ottenuto esclusivamente da uve Vermentino, tipiche della Toscana. L’esposizione del vigneto a sud e la vicinanza al mare della Versilia creano un microclima ideale che conferisce al vino un aroma unico. Le uve vengono raccolte a mano dopo un'attenta selezione e subiscono una leggera macerazione di qualche ora. La fermentazione, che dura dai 15 ai 20 giorni avviene in vasche di acciaio a temperatura controllata (15-16°C), dando vita a un vino dal bouquet finemente armonico, fruttato, leggero, dalle sfumature minerali. È un vino dal bouquet secco e caratterizzato da una piacevole acidità.

Sito: villa-santostefano.it



EBULA 2020 DI POGGIO CAGNANO

Vermentino croccante e deciso, che al naso presenta sentori mediterranei di camomilla e gelsomino e note agrumate, mentre in bocca è salino e minerale. Nebula 2020 è un’etichetta di Poggio Cagnano, artigiani del vino che lavorano in alta quota sulla Maremma Toscana, con vista sull'Argentario. Prodotto in sole 2000 bottiglie, è una chicca da coltivazione biologica che fermenta naturalmente sulle bucce per tre giorni, prima di maturare sei mesi in cemento sulle fecce fini, donando un vino eccellente e gioioso.

Sito: www.poggiocagnano.it



CAMARÀ DI TENUTA MAZZOLINO

100% Chardonnay, di color giallo paglierino scarico con riflessi grigio-verdi. Al naso è fragrante, dominato dai sentori fruttati e fermentativi, quasi aromatici dello Chardonnay vinificato in acciaio (salvia, erba limoncella, pompelmo e mela golden), in bocca vince il fruttato-agrumato dello Chardonnay giovane, Un finale limpido di media persistenza come si conviene a un bianco giovane e di annata. È l’abbinamento perfetto di menù leggeri, carpacci di pesce a carne bianca, coquillages, pesci di lago e di mare, risotti e primi piatti con verdure di stagione, formaggi a pasta molle, freschi e di medio invecchiamento.

Sito: tenuta-mazzolino.com/



GOCCIA BIANCA DI VENTURINI BALDINI

Pregiato condimento agrodolce di sole uve bianche Malvasia, invecchiato in antiche botti di rovere bianco per minimo 5 anni. Condimento di colore ambrato, limpido e trasparente. Il sapore è agrodolce, con gradevole accentuazione del tono agro. Adatto su piatti di pesce, verdure cotte e crude, insalate di frutta.

Sito: venturinibaldini.it/



ph fonte ufficio stampa