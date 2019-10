A Bari un talk dedicato alla prevenzione oncologica

Si parla di prevenzione con i Leo. Stringaro: “Un format che punta a ricordare l’importanza della prevenzione senza far leva sulla paura”

Bari – Un talk per parlare della prevenzione oncologica: “Prevenzione è vita” è l’evento promosso dal DistrettoLeo108Ab nell’ambito del mese della prevenzione del tumore al seno. Domenica 27 ottobre presso Spazio 13 ( via Colonnello De Cristoforo,8) a Bari si svolgerà un simposio dedicato alla discussione dell’importanza della prevenzione.



Per l’occasione, parteciperanno al talk professionisti della materia: dott.ssa Mariagrazia Lorusso, senologa; dott.ssa Chiara Maddalena, psicologa e psicoterapeuta; dott.ssa Graziana Ascoli, biologa nutrizionista oncologica; a moderare l’evento la dott.ssa Lucilla Crudele. Presenti anche Adriana Stringaro Presidente del DistrettoLeo108Ab e Michele Seccia coordinatore regionale dell’Area Salute.

Il talk, organizzato con il patrocinio del Segretariato Italiano Giovani Medici sezione di Bari, Walce Puglia - Women Against Lung Cancer in Europe e Spazio 13, è un’occasione per attirare l’attenzione pubblica ma, soprattutto quella delle donne, su una tematica di cui non si discute mai abbastanza: la prevenzione. “È di fondamentale importanza – spiega Adriana Stringaro Presidente regionale dei Leo - fornire alle donne, e in generale alla comunità, informazioni riguardo ciò che ognuno di noi può fare per contrastare tali patologie.



Per noi LEO questo sentimento è acuito dai tantissimi progetti che portiamo avanti per l'Area Salute, con cui riusciamo a parlare anche ai giovani di tumori e prevenzione. Dobbiamo fornire tutti gli strumenti utili affinché si possa fare della prevenzione l'arma più potente per contrastare il male moderno. Siamo felici di poter contribuire fattivamente alla lotta contro il cancro, non solo tramite eventi di sensibilizzazione ma anche di raccolta fondi destinati ai reparti di oncoematologia pediatrica.”



L’iniziativa è uno dei tanti service promossi dai volontari del Leo Club, l'associazione giovanile del Lions Clubs International, articolata in Club formati da giovani aventi un'età compresa tra i 12 e i 30 anni.

Il talk avrà inizio alle ore 17.30: ingresso gratuito.



Per info: www.leo108ab.it o canali social ( Facebook, Instagram e Twitter) del Distretto Leo 108 Ab.