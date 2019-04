A casaconcia la presentazione del libro “A Cento Anni da Vittorio Veneto”

Il libro di Michele Fiaschi e Francesco Fiumalbi sarà presentato nella sede del Consorzio Vera Pelle

Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, all’interno di casaconcia (Via I Maggio, 82/84 – Ponte a Egola), organizza per Mercoledì 3 Aprile 2019, alle ore 21.15, la presentazione del libro “A Cento Anni da Vittorio Veneto” scritto da Michele Fiaschi e Francesco Fiumalbi.



Michele Fiaschi vive a San Miniato ed è cultore di araldica dal 1990. Perito araldico, è particolarmente specializzato in araldica civica. Svolge ricerche storiche, realizza stemmi ed emblemi araldici per i comuni italiani, collabora con istituzioni nazionali. Inoltre si occupa di storia e di militaria, in particolare sul Risorgimento. Ha collaborato con il Comune di Vittorio Veneto per il Centenario della Grande Guerra ed è membro della Società Italiana di Studi Araldici (Torino), dell’International Association of Amateur Heralds e di The International Heraldry Society (Uk).



Francesco Fiumalbi vive a San Miniato, di professione architetto, è attento e interessato alla storia con particolare riguardo al territorio sanminiatese. Dal 2010 è autore e curatore del blog Smartarc – San Miniato Arte e Architettura. È socio ordinario dell’Accademia degli Euteleti, membro della Società Storica della Valdelsa e dell’Associazione Ricerche Storiche Valdarno di Sotto – Sezione Territoriale dell’Istituto Storico Lucchese.



Dal lavoro dei due studiosi è nato il volume “A Cento Anni da Vittorio Veneto”, dedicato alla commemorazione dei 565 caduti sanminiatesi che hanno ottenuto in occasione del centenario della Grande Guerra la cittadinanza di Vittorio Veneto alla memoria. Un volume che focalizza quelle vicende storiche, le ragioni del tragico evento e contiene i nominativi dei caduti.