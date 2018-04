A Caserta trionfo di pubblico per Divina Sezione

Le suggestive ambientazioni di Knauf con le opere ispirate a Dante incantano alla Reggia di Caserta che ha prolungato la durata della mostra

Knauf, multinazionale leader in soluzioni e sistemi per l’edilizia leggera, presente in Italia e in oltre 60 nazioni nel mondo, festeggia il grande successo di pubblico per DIVINA SEZIONE, la splendida mostra realizzata con l’indispensabile supporto tecnologico di Knauf, con cui l’architettura italiana ha reso omaggio a Dante e alla sua Commedia nella splendida cornice della Regga di Caserta.



L’eccezionale risposta del pubblico, che ha affollato in massa i saloni della Reggia, ha infatti reso necessario prolungare la durata della mostra fino all’8 aprile per dare modo ai tantissimi interessati di visitare le rappresentazioni dei mondi Danteschi, create da oltre settanta architetti di fama internazionale coordinati da Luca Molinari e collocate nelle oniriche strutture allestite e realizzate grazie alle tecnologie Knauf che hanno permesso di ricreare le forme e le plasticità delle soprannaturali visioni dantesche.



Ideate dal prestigioso studio Gambardella Architetti, che ha potuto contare sulle infinite possibilità consentite dai sistemi Knauf, le spettacolari strutture della mostra riproducono con estrema efficacia gli aspri, opprimenti e tortuosi paesaggi infernali, le faticose ascese del purgatorio e le celestiali architetture del paradiso, protese verso il cielo e libere da ogni gravità.

Decine di migliaia di visitatori hanno così potuto attraversare la porta dell’Inferno, percorrendo lo stesso cammino del grande poeta immersi nelle sue stesse ambientazioni, reinterpretate e riprodotte da famosi architetti ed esposte nella cornice delle ardite ed evocative scenografie interamente realizzate con i sistemi costruttivi Knauf, parte integrante dell’opera d’arte collettiva.

“Knauf ha una vocazione all’innovazione che, abbinata all’architettura, diventa sinonimo di arte. In questo senso Knauf vuole supportare l’arte facendosi materia d’arte essa stessa; è quanto accaduto anche qui in Divina Sezione, contaminazione culturale tra arte e progettazione, tra la materia nobile della reggia e il cartongesso dell'allestimento, con i sistemi di alta tecnologia che Knauf ha messo a disposizione e supportato con le sue competenze, dalla progettazione fino alla posa in opera” è il commento di Andrea Bucci, Direttore Generale di Knauf.



Knauf Italia

Il leader nell’edilizia per ambienti sani, sicuri e confortevoli (www.knauf.it)

Knauf Italia, sede nazionale della capogruppo tedesca Knauf Gips KG, leader mondiale nell’ambito dell’edilizia, è stata fondata nel 1977. Polo produttivo a supporto del mercato edile italiano, conta due stabilimenti in Toscana, per la produzione dei sistemi a secco e degli intonaci a base gesso. Knauf Italia, forte di un indiscusso primato nelle costruzioni a secco, è oggi un solido punto di riferimento per operatori del settore e utenti finali.

Parallelamente al continuo sviluppo e alla produzione di innovative soluzioni di tamponamenti a secco, soffittature, pavimentazioni, isolamenti e intonaci, Knauf investe molto sulla formazione con i Centri polifunzionali di Milano e Pisa, che offrono un’ampia gamma di corsi, seminari e servizi dedicati ai professionisti italiani dell’edilizia.

La proposta di Sistemi Costruttivi evoluti, l’attenzione alla formazione, le partnership con università e progettisti sono i punti di forza di un’azienda sempre in prima linea nel proporre risposte tecnologiche all’avanguardia anche nell’ecocompatibilità.



Knauf Italia - Via Livonese 20, 56040 Castellina Marittima (Pisa)

Tel. 050 692201 - Fax 050 692301 - knauf@knauf.it

Giuseppe Guida - guida.giuseppe@knauf.it



CONTATTO PER LA STAMPA

Ufficio Stampa - RGR Comunicazione - Via del Tiglio 7, 56012 Calcinaia (PI)

Tel. +39 0587 294350 - www.rgr.it - rgr@rgr.it

Leonardo Ristori - ristori@rgr.it - +39 329 2118296