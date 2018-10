Iniziativa per promuovere stili di vita corretti

CASTELFIDARDO – Lunedì primo ottobre nuovo appuntamento con l’iniziativa “Salute in cammino”, camminata non competitiva che prende il via 21,15 da Piazza della Repubblica).

“Anche in occasione della recente Settimana europea dello sport – dice il vice presidente regionale dell’U.S. Acli Marche Giulio Lucidi capo progetto di “Salute in cammino”– è stato evidenziato che la popolazione europea sta diventando sempre più sedentaria. Da una indagine svolta dalla Commissione Europea su 28.031 cittadini, quasi la metà degli intervistati non pratica sport, percentuale che aumentato dal 42% al 46% dal 2013. Il 15% degli europei non cammina per 10 minuti consecutivi durante la settimana, mentre il 12% sta seduto per più di 8 ore al giorno. Questi dati sono sempre più allarmanti ed occorre diffondere nella popolazione la necessità di avere stili di vita corretti per evitare di insorgere in patologie strettamente connesse all’inattività fisica”.

La partecipazione al progetto è gratuita e questo grazie al sostengo di Regione Marche, Susan G. Komen Onlus, amministrazione comunale di Castelfidardo e al patrocinio della delegazione Coni di Ancona.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com oppure le pagine facebook Unione Sportiva Acli Marche e Salute in cammino o il gruppo facebook “Salute in cammino Castelfidardo”.