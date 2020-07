A Catania Sabrage Academy e Sabrage Party in vigneto il prossimo 29 luglio

A grande richiesta, la prima accademia italiana dedicata all’arte del sabrage torna a Catania, ospite di Cantine Nicosia.

Sabrage Academy, la prima accademia amatoriale italiana per diplomarsi sabreur (sciabolatori), torna a Catania per un evento unico: non solo corso di Sabrage con tanto di diploma e kit di sabreur, ma anche una speciale degustazione di Champagne e bollicine a cui seguirà un Sabrage Party in vigna.



Tutto questo è in programma il prossimo 29 luglio negli spazi di Cantine Nicosia, in contrada Monte Gorna, a Trecastagni (CT). Si inizia alle 16 con il corso di Sabrage, quindi alle 18 ci sarà una degustazione guidata di Spumanti dell'Etna ‘Sosta Tre Santi’ e di Champagne Bergère e dalle 20.30 Sabrage Party, con bollicine e sciabolate in vigneto, banchi d’assaggio, area food e dj set.



Imparare l’arte del Sabrage, la sua storia e lo straordinario mondo dello Champagne e delle altre grandi bollicine metodo classico del mondo, dal Franciacorta al Trentodoc, dal Cava al Méthode Cap Classique. Nasce con questo obiettivo la prima e unica Sabrage Academy italiana, da un’idea della giornalista e wine tutor Francesca Negri, da sempre impegnata nella comunicazione “unconventional & enthusiast” del mondo del vino e conosciuta dal grande pubblico come Geisha Gourmet (il suo blog) e i suoi libri, dai romanzi Sex and the wine e Tutta colpa di un Ruinart Rosé a VINO prêt-à-porter, manuale pronto da indossare per vestire i panni di una wine lover in men che non si dica, edito da Mondadori (Rizzoli Illustrati). «Sabrage Academy nasce dalla voglia di divulgare il rito del Sabrage, farne capire il significato e il valore, in un momento storico in cui sciabolare è diventato più che altro uno spettacolo se non un “fenomeno da baraccone”», racconta Negri.



Il corso di Sabrage di Catania prevede una parte teorica di circa 45 minuti e una parte pratica in cui ogni partecipante si esercita, sotto la guida attenda di Francesca Negri, nella sua prima sciabolata.

A seguire, consegna dei Diplomi di sabreur, brindisi con Champagne A. Bergère, official partner di Sabrage Academy. La quota del corso, fissata in 150 euro, comprende anche la degustazione e il Sabrage party a seguire. Per chi lo desidera, c’è anche la formula con kit di Sabrage che comprende una sciabola professionale Sabrage Academy, un paio di guanti per il Sabrage e una bottiglia di Champagne A. Bergère: in questo caso la quota è di 250 euro.



Degustazione e Sabrage Party sono anche acquistabili senza corso di Sabrage, su Eventbrite.



Le iscrizioni vanno effettuate online sul sito www.sabrageacademy.it .



Sabrage Academy propone anche una sezione “Hire me”: gli insegnanti di Sabrage Academy sono infatti disponibili per praticare la Cerimonia del Sabrage in occasione di matrimoni, compleanni, feste di laurea, battesimi e così via.



Sono disponibili anche dei Gift voucher e dell’oggettistica dedicata agli appassionati di Sabrage.



> A PROPOSITO DI SABRAGE

Il Sabrage è una cosa seria, è una cerimonia, un rito e anche qualcosa di più.

Chiudete gli occhi e immaginate questa scena. Un manipolo di valorosi combattenti che hanno appena finito una battaglia per difendere la propria terra e i propri cari. Hanno vinto e sono ancora in vita, stanno rientrando all’accampamento militare sul loro cavallo, con la divisa sporca di fango e sangue, pieni di adrenalina ma felici: per questo sguainano la loro sciabola da combattimento e con un colpo secco, deciso, unico e autoritario staccano il collo della bottiglia di Champagne, giusta ricompensa per la loro fatica, della vittoria, di un altro giorno da sopravvissuti.

Il Sabrage, ossia l’arte di sciabolare lo Champagne, arriva fino ai giorni nostri dall’epoca Napoleonica, quando la sabre – l’arma della cavalleria leggera di Napoleone Bonaparte – veniva usata, appunto, per stappare le bottiglie e festeggiare una battaglia conclusa con successo.

Per questo il Sabrage è una cosa seria, da conservare per momenti speciali da suggellare con un gesto unico come questo, un rito da compiere con la sciabola e con nient’altro.

Un gesto da conoscere e praticare con cautela, eleganza, rispetto e felicità



Tutto su www.sabrageacademy.it

Per informazioni su come partecipare ai corsi oppure se si vuole portare un corso di Sabrage Academy nel proprio locale, scrivere a info@sabrageacademy.it oppure visitare il sito www.sabrageacademy.it



ABOUT FRANCESCA NEGRI

Wineaholic, smilepusher, room service addicted. Sognatrice. Francesca è giornalista, scrittrice, diplomata WSET, wine tutor (Rai2 Detto Fatto 3), Donna del Vino. Fin dal suo esordio, ha rivoluzionato la comunicazione del mondo del vino con un linguaggio anticonvenzionale, pop e seducente che potete trovare nel suo ultimo libro per Rizzoli, VINO prêt-à-porter, e nel suo blog, Geisha Gourmet. Nata in uno dei territori più vinicoli d’Italia, il Trentino, Francesca nel tempo libero colleziona sciabole per il Sabrage dello Champagne.