A Civitanova Marche La Via della felicità per augurare un 2020 all’insegna del rispetto!

I volontari de La via della felicità distribuiranno copie dell’omonimo opuscolo ai cittadini di Civitanova Marche, per contribuire a creare sempre più rispetto e felicità nella comunità.

Oggi come oggi sono molto evidenti i problemi legati alla mancanza di valori umani. Le persone litigano, i governi si degradano: corruzione, disonestà ecc… tra i giovani circola l’idea che la droga sia la panacea di tutti i problemi esistenziali, e il tutto ci porta verso un baratro infermale degrado sociale.

La Via della felicità di L. Ron Hubbard, ha lo scopo di ripristinare quei valori vitali ad una migliore convivenza e rispetto reciproco. Non c’è ricchezza o povertà che possa incidere sulla felicità, ma lo possono essere i valori personali basati sul buon senso applicati nella vita di tutti i giorni che portano ad una migliore sopravvivenza per tutti.

I suoi 21 precetti, interamente non religiosi, possono essere utilizzati da chiunque senza distinzione di razza, cultura o credo per favorire la gentilezza, l’onestà e le competenze di base della vita.

La Via della Felicità, ora pubblicato in 112 lingue, ha portato calma alle comunità lacerate dalla violenza, la pace in zone devastate dalla guerra civile e il rispetto di sé a milioni di individui nelle scuole, nelle prigioni, nelle chiese, e nei centri giovanili e comunitari.

Come dice lui stesso nel libro La Via della Felicità: “A volte ci si può sentire come foglie trascinate dal vento lungo una strada sporca, ci si può sentire come un granello di sabbia in trappola. Ma nessuno ha mai detto che la vita sia una cosa calma e ordinata. Non lo è. Una persona non è una foglia morta né un granello di sabbia: una persona può, in maggior o minor misura tracciare il proprio percorso e seguirlo.”

Ventuno punti stabili per guidare meglio la vita e tanto buon senso per essere un po’ più felici; quelle risposte inseguite da tempo ora sono disponibili!

Puoi trovare sul sito: www.laviadellafelicità.org ogni precetto ed applicarlo alla tua vita!