A dicembre tornano nelle piazze i Cuori di cioccolato di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare

Torna il consueto appuntamento con la campagna di dicembre di Fondazione Telethon per sensibilizzare sull’importanza della ricerca sulle malattie genetiche rare. Il 12, 18 e 19 dicembre i volontari saranno presenti in più di 3.000 piazze in tutta Italia per distribuire i Cuori di cioccolato. Chi vorrà sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare riceverà come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente, al latte, e al latte con granella di biscotto, da otto anni prodotto da Caffarel in esclusiva per Telethon. I Cuori di cioccolato sono disponibili anche sullo shop online di Fondazione Telehton (shop.telethon.it). Sarà dal 12 al 19 dicembre quest’anno l’appuntamento con la settimana di sensibilizzazione sulle reti Rai.

“La ricerca dona. Dona per la ricerca”: l’invito di Fondazione Telethon è a partecipare alla grande catena di solidarietà per sostenere la ricerca e permettere di donare speranze, terapie e futuro a tutte le persone con una malattia genetica rara. Il simbolo del DNA rappresenta la fiducia di tutti i sostenitori e donatori che credono nella ricerca scientifica da sempre sostenuta da Telethon.



I CUORI DI CIOCCOLATO (FONDENTE, AL LATTE E AL LATTE CON GRANELLA DI BISCOTTO)

Le confezioni extra fondente e al latte contengono un Cuore di cioccolato da 210 grammi, mentre la confezione al latte con granella di biscotti contiene un Cuore di cioccolato da 230 grammi.



Ingredienti:

Cioccolato extra, cacao: 50% minimo: zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitine (di soia), vanillina. Può contenere frutta a guscio e latte. Senza glutine.

Cioccolato al latte: zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitine (di soia), vanillina. Può contenere frutta a guscio. Cacao: 32% minimo. Senza glutine.

Cioccolato al latte con granella di biscotto al cacao: zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, granella di biscotto al cacao 8% [zucchero, amido di frumento, grassi vegetali (girasole, palma), cacao in polvere 14%, uova, agenti lievitanti “E450 difosfati, E500 carbonati di sodio”, aromi, sale], latte scremato in polvere, emulsionante: lecitine (di soia), vanillina. Può contenere frutta a guscio. Cacao nel cioccolato al latte: 32% minimo.



IL PACK

La grafica del nuovo pack rappresenta la catena di solidarietà attivata dalla campagna di Natale, fatta di volontari, donatori, ricercatori, persone con una malattia genetica rara: un passaggio di cuori, generosità e partecipazione, con i tre pack uniti che creano un’unica immagine.

Ogni Cuore è inserito in un’elegante confezione regalo, un’idea originale per i regali di Natale.

Ogni confezione è in cartone rigido, pensata per essere conservabile e collezionabile.



IL PRODUTTORE

Caffarel è una delle aziende produttrici di cioccolato più antiche d’Italia: ha introdotto il cacao in Piemonte nel 1826 e, combinandolo con i migliori ingredienti del territorio, prima fra tutte la pregiata Nocciola Piemonte IGP, ha raggiunto una perfetta armonia di aromi e sapori. Da allora, la ricerca della massima qualità è stata perseguita in tutte le sue creazioni, combinando l’artigianalità di alcune lavorazioni con l’uso delle più moderne tecnologie. Caffarel è presente nelle migliori pasticcerie e negozi dolciari in Italia e nel mondo, e condivide con Telethon la sua missione, riconoscendosi nei valori della Fondazione.



(ph: da ufficio stampa)